Двух топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» в Дагестане задержали по делу Арашуковых — СМИ
В Махачкале задержали заместителя руководителя «Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбека Багаутдинова и и начальника отдела организации Курахма Магомедова
По информации источника «Интерфакса», Багаутдинова задержали 11 февраля, Магомедова — 15 февраля. В их домах и рабочих кабинетах прошли обыски.
Источник также сообщил, что в отношении Багаутдинова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество); решается вопрос о возбуждении дела в отношении Магомедова. По его словам, задержание связано с делом о крупном хищении газа, к которому причастны советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и его сын, сенатор от Карачаево-Черкесии в Совфеде Рауф Арашуков. Эти же данные о Багаутдинове сообщил источник ТАСС в силовых структурах Дагестана.
В то же время «Черновик» пишет, что Багаутдинова задержали в рамках уголовного дела гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова, задержанного и арестованного в декабре. Анастасову, напомним, вменяют хищение газа, злоупотребление полномочиями и причинение имущественного ущерба на сумму 11 млн рублей.
Багаутдинов отвечал в компании за работу с социально значимой категорией потребителей.
Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева подтвердила факт задержания Багаутдинова, но не предоставила информацию о причинах задержания и предъявляемых ему обвинениях.
В СКР по Дагестану официально информацию не прокомментировали.
Как писали Юга.ру, сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля — и арестовали на два месяца. В тот же день задержали, а позже арестовали его отца Рауля Арашукова — его заподозрили в хищении газа на 30 млрд рублей. По этому же делу взяли под стражу нескольких руководителей дочерних предприятий «Газпрома» на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и в Астраханской области. Еще двоих объявили в розыск.
По данным следствия, Арашуков-старший уже много лет трудится в газовой сфере (с 2002 по 2011 годы занимал должность гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ныне является советником гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз») и, используя связи, способствовал назначению этих знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Соучастники заключали договоры на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем требовалось для нужд потребителей. Излишний газ они похищали и продавали компаниям и физлицам за наличный расчет.
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