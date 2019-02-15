Двух топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» в Дагестане задержали по делу Арашуковых — СМИ

В Махачкале задержали заместителя руководителя «Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбека Багаутдинова и и начальника отдела организации Курахма Магомедова

Источник также сообщил, что в отношении Багаутдинова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество); решается вопрос о возбуждении дела в отношении Магомедова. По его словам, задержание связано с делом о крупном хищении газа, к которому причастны советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и его сын, сенатор от Карачаево-Черкесии в Совфеде Рауф Арашуков. Эти же данные о Багаутдинове сообщил источник ТАСС в силовых структурах Дагестана.

По информации источника «Интерфакса» , Багаутдинова задержали 11 февраля, Магомедова — 15 февраля. В их домах и рабочих кабинетах прошли обыски.

В то же время «Черновик» пишет, что Багаутдинова задержали в рамках уголовного дела гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова, задержанного и арестованного в декабре. Анастасову, напомним, вменяют хищение газа, злоупотребление полномочиями и причинение имущественного ущерба на сумму 11 млн рублей.

Багаутдинов отвечал в компании за работу с социально значимой категорией потребителей.

Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева подтвердила факт задержания Багаутдинова, но не предоставила информацию о причинах задержания и предъявляемых ему обвинениях.

В СКР по Дагестану официально информацию не прокомментировали.