На двух улицах Краснодара ограничат движение. Узнали подробности и схемы объезда

Краснодарский край

  © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Водителей Краснодара предупредили о временных дорожных ограничениях

29 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил, что на двух улицах — Тихорецкой и Новороссийской — временно изменится схема движения. Ограничения введут из-за строительства сетей водоснабжения.

Работы будут проводить закрытым способом с использованием метода горизонтального бурения без вскрытия дорожного полотна на больших участках. Для обеспечения безопасности и выполнения технических задач специалистам придется сузить проезжую часть сразу на двух отрезках.

Первое ограничение затронет Тихорецкое кольцо. С 1 по 15 мая здесь будет закрыта для движения крайняя левая полоса — на участке при движении от второго Северного моста. Водители смогут проехать по средней и крайней правой полосам.

Второе ограничение коснется улицы Новороссийской. С 1 мая по 1 июня будет перекрыта крайняя правая полоса при движении в сторону центра города — в районе дома № 182. Объехать закрытый участок можно будет по средней и крайней левой полосе.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на четыре месяца ограничили движение на участке улицы Российской.

На двух улицах Краснодара ограничат движение. Узнали подробности и схемы объезда
