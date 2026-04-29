На двух улицах Краснодара ограничат движение. Узнали подробности и схемы объезда

Работы будут проводить закрытым способом с использованием метода горизонтального бурения без вскрытия дорожного полотна на больших участках. Для обеспечения безопасности и выполнения технических задач специалистам придется сузить проезжую часть сразу на двух отрезках.

29 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил , что на двух улицах — Тихорецкой и Новороссийской — временно изменится схема движения. Ограничения введут из-за строительства сетей водоснабжения.

Первое ограничение затронет Тихорецкое кольцо . С 1 по 15 мая здесь будет закрыта для движения крайняя левая полоса — на участке при движении от второго Северного моста. Водители смогут проехать по средней и крайней правой полосам.