Пожар на НПЗ в Туапсе полностью потушили

В 18:36 29 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что пожарные ликвидировали открытое горение на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе. Группировку сил на месте ЧП пришлось экстренно увеличивать. Это позволило спасателям охватить все участки возгорания одновременно.

Напомним, ночью 28 апреля Туапсе подвергся атаке БПЛА, и на нефтеперерабатывающем заводе снова вспыхнул пожар. В городских школах отменили занятия, жителей близлежащих к НПЗ домов эвакуировали, а остальным горожанам рекомендовали укрыться в домах. В округе ввели режим ЧС регионального характера.



Днем 29 апреля огонь от горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом. Пожар тушили несколько часов. В воздухе над городом зафиксировали превышение содержания бензола.