«Не факт, что уедете без онкологии». Эколог и жители Туапсе усомнились в данных о безопасности воздуха после пожара на НПЗ

В Роспотребнадзоре зафиксировали «небольшие» превышения бензола в воздухе и заявили, что здоровью граждан ничего не угрожает. Жители и экологи с этим не согласны

29 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Роспотребнадзор подтвердил наличие бензола в воздухе над Туапсе, но назвал его концентрацию «незначительной». Несмотря на это, жителям Туапсе по-прежнему рекомендуют не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности.



Эколог Роман Пукалов скептически отнесся к официальным данным. По его мнению, ведомство отбирает пробы с «наветренной стороны» от источника выброса — там, где дым практически не влияет на качество воздуха.

«Серьезных угроз нет»: Путин впервые прокомментировал атаки на Туапсе

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что риски для здоровья населения отсутствуют, а ситуация находится под контролем.



Однако жители Туапсе с этим не согласны: в центре города сохраняется сильный запах гари, а горожане жалуются на затрудненное дыхание. Масштаб задымления подтверждают и очевидцы — шлейф от пожара на нефтезаводе был виден даже с бортов пролетающих самолетов.



Собрали комментарии пользователей соцсетей: «Вы не поняли, это же не горение тяжелых углеводородов, а безопасная утилизация старых запасов неопасной горючей жидкости».

«Ждем в гости, пусть подышат свежим воздухом».

«Мы уже две недели проветрить не можем. Не хотите в Туапсе приехать отдохнуть? Не факт, что уедете без онкологии, но здесь же воздух кристально чистый».