«Не факт, что уедете без онкологии». Эколог и жители Туапсе усомнились в данных о безопасности воздуха после пожара на НПЗ

  © Фото Всеволода Некрасова, Юга.ру
В Роспотребнадзоре зафиксировали «небольшие» превышения бензола в воздухе и заявили, что здоровью граждан ничего не угрожает. Жители и экологи с этим не согласны

29 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Роспотребнадзор подтвердил наличие бензола в воздухе над Туапсе, но назвал его концентрацию «незначительной». Несмотря на это, жителям Туапсе по-прежнему рекомендуют не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности.

Эколог Роман Пукалов скептически отнесся к официальным данным. По его мнению, ведомство отбирает пробы с «наветренной стороны» от источника выброса — там, где дым практически не влияет на качество воздуха.

«Серьезных угроз нет»:

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что риски для здоровья населения отсутствуют, а ситуация находится под контролем.

Однако жители Туапсе с этим не согласны: в центре города сохраняется сильный запах гари, а горожане жалуются на затрудненное дыхание. Масштаб задымления подтверждают и очевидцы — шлейф от пожара на нефтезаводе был виден даже с бортов пролетающих самолетов.

Собрали комментарии пользователей соцсетей:

  • «Вы не поняли, это же не горение тяжелых углеводородов, а безопасная утилизация старых запасов неопасной горючей жидкости».
  • «Ждем в гости, пусть подышат свежим воздухом».
  • «Мы уже две недели проветрить не можем. Не хотите в Туапсе приехать отдохнуть? Не факт, что уедете без онкологии, но здесь же воздух кристально чистый».

Как писали Юга.ру, эколог назвал последствия пожара на нефтяном терминале в морпорту Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона».

