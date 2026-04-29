В Туапсе огонь от горящей нефтебазы видят пассажиры самолетов

Краснодарский край

Распечатать

  Дым от горящего в Туапсе НПЗ © Скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
Дым от горящего в Туапсе НПЗ видно далеко за пределами города

29 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фото, сделанные на борту самолета. На кадрах видно глубы черного дыма, которые исходят от горящего в Туапсе нефтеперерабатывающего завода.

Фото сделали туристы, которые летят в Краснодарский край на отдых.

На момент написания новости возгорание на туапсинском НПЗ локализовано. В тушении задействованы 312 человек и 73 единицы техники.

Напомним, 28 апреля произошла уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе всего за 12 дней. На НПЗ вспыхнул пожар, в округе ввели режим ЧС регионального характера.

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Туапсе соблюдать меры предосторожности из-за возгорания и лишний раз не выходить на улицу. В школах и детских садах отменили занятия.

Ночью 29 апреля огонь от горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом. Пожар тушили несколько часов.

Предыдущие атаки произошли 16 и 20 апреля. В результате них погибли три человека, обломки дронов повредили 52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов. Пожар на нефтяном терминале после второго удара тушили пять суток.

Как писали Юга.ру, эколог Евгений Витишко назвал последствия пожара на нефтяном терминале в морпорту Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона».

Нефть Пожары СВО Туапсинский район

Лента новостей

Реклама на сайте