В Туапсе огонь от горящей нефтебазы видят пассажиры самолетов

Дым от горящего в Туапсе НПЗ видно далеко за пределами города

На момент написания новости возгорание на туапсинском НПЗ локализовано . В тушении задействованы 312 человек и 73 единицы техники.

Фото сделали туристы, которые летят в Краснодарский край на отдых.

29 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фото, сделанные на борту самолета. На кадрах видно глубы черного дыма, которые исходят от горящего в Туапсе нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, 28 апреля произошла уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе всего за 12 дней. На НПЗ вспыхнул пожар, в округе ввели режим ЧС регионального характера.

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Туапсе соблюдать меры предосторожности из-за возгорания и лишний раз не выходить на улицу. В школах и детских садах отменили занятия.

Ночью 29 апреля огонь от горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом. Пожар тушили несколько часов.

Предыдущие атаки произошли 16 и 20 апреля. В результате них погибли три человека, обломки дронов повредили 52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов. Пожар на нефтяном терминале после второго удара тушили пять суток.