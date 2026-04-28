Ростовский правозащитник и криминолог Юрий Блохин в середине апреля выступал в Краснодаре с докладом «Права человека: разрушение мифов и стереотипов». Лекция проходила в рамках круглого стола общественной организации «Правовая Россия». Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Юрием Блохиным о том, почему обязанности гражданина не связаны с его правами, как общественные наблюдатели меняют ситуацию в местах лишения свободы, чем опасна нормализация насилия и что каждый из нас может сделать для сохранения правовой культуры.

Права и обязанности: разрушение главных мифов На круглом столе в Краснодаре вы говорили о мифах вокруг прав человека. О каких именно? — Один из самых распространенных — убеждение, что для пользования правами необходимо сначала выполнять обязанности. На самом деле обязанности гражданина и его права существуют параллельно и не зависят друг от друга. За невыполнение обязанностей к человеку могут применяться меры ответственности, но это никак не влияет на его права. Второй стереотип — что правозащитники находятся в оппозиции к государству. Тут дело в том, что, по международному определению, нарушить права человека может только государство: государственные органы или должностные лица. Когда сосед не выполняет требования закона — он нарушает закон. Но обыватели часто говорят: «Сосед нарушает мои права человека». Нет — сосед нарушает закон. А в сфере прав человека субъектом, несущим обязательства, является именно государство.

Духовность вместо прав человека: Как меняется гуманитарное образование в российских школах

Из СИЗО — в правозащиту Вы начинали карьеру оперуполномоченным в СИЗО в Ставрополе, в девяностые. Как этот опыт привел вас в науку и правозащиту? — С 14 лет я мечтал стать контрразведчиком, но судьба занесла в школу милиции. На четвертом курсе на меня повлияла книга «В мире отверженных» — о тюремной каторге. Я затронул эту тему в курсовой, мне предложили заняться наукой. Поначалу я возмутился: в моих мечтах были засады и задержания, а не диссертация. Но друзья посоветовали: защитись, положи диплом на полочку, он «есть не просит». Так я и остался в науке. А между окончанием школы милиции и поступлением в адъюнктуру по распределению работал в ставропольском следственном изоляторе. Позже, в 2010 году, мне предложили войти в состав ростовской ОНК — Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Этот институт тогда существовал всего два года. Мне было интересно прежде всего с профессиональной точки зрения: к тому времени я давно утратил связь с практикой. Именно тогда я заметил принципиальную разницу между учеными и общественниками. Ученые описывают проблему, предлагают меры — и успокаиваются. А потом пафосно говорят: «Я об этом несколько лет назад писал!» Общественники же добиваются решения конкретных проблем. Через общественную деятельность можно добиться гораздо большего, чем через написание статей. Позже я прошел Школу прав человека и наконец понял суть прав человека в международном смысле — не как «возможности любого человека», а как обязательства и ограничения государства, которые являются условием предотвращения глобальных катастроф, как это записано в Уставе ООН. «Контроль должен быть контролируемым» Расскажите об опыте работы в ОНК. Что реально мог сделать общественный наблюдатель в местах лишения свободы? — В 2008 году, в том числе в результате международных переговоров, был принят закон, проект которого существовал с 1998 года. Для российской действительности это было беспрецедентное новшество: впервые гражданам предоставили контрольные функции в отношении самых закрытых учреждений. Для сравнения: даже Министерство здравоохранения тогда не было подконтрольно общественности. Поначалу подконтрольные ведомства относились к нам настороженно, порой враждебно. Много усилий уходило просто на то, чтобы занять свое место: реализовать полномочия, положенные по закону. Мы долго, например, добивались права осуществлять фото- и видеосъемку людей, находящихся в местах содержания. Со временем мы выстроили доверие — прежде всего с органами ФСИН. Тогдашний начальник управления Сергей Смирнов стал использовать возможности обращения к ОНК, чтобы перепроверить своих сотрудников, увидеть проблемы, которые не замечал сам. Было заключено джентльменское соглашение: мы снимаем не для скандалов и не для СМИ, а для фиксации проблемы. Если проблема устраняется — материалы не выходят в свет. С МВД тоже удалось наладить отношения, хотя, как ни парадоксально, посещать изоляторы временного содержания оказалось даже сложнее, чем следственные изоляторы и колонии. Сам факт присутствия или возможности внезапного появления наблюдателей уже действовал как сдерживающий механизм. Информация о проблемах быстро доходила до нас — через родственников, легальные каналы, а иногда и через нелегально хранимые телефоны. Ситуация постепенно сглаживалась. В 2016 году вас не включили в обновленный состав ОНК. Что произошло? — Подконтрольные органы не полюбили контроль над собой. Тут есть философский момент: система уже функционирует определенным образом и сама себя изменить не может, потому что всех внутри нее все устраивает. ОНК была влиянием извне. Думаю, в какой-то момент возобладал принцип: «контроль должен быть контролируемым». В 2016 году я, наряду с другими известными правозащитниками, не вошел в обновленный состав. Начиная с прошлого года я снова в составе ОНК. Ситуация уже иная: конфликтных отношений нет, полномочия определены, комиссия на федеральном уровне заняла свое место.

Свобода и безопасность: ложный обмен Существует точка зрения, что в условиях СВО, внешних вызовов и санкционного давления ограничения прав и свобод неизбежны. Есть ли у этой логики правовые основания? — Между полномочиями государства по обеспечению безопасности и свободами граждан всегда должен быть баланс. Это работает как сообщающиеся сосуды: чем больше полномочий у государства, тем меньше свободы у общества. После терактов 2001 года в США был принят «Патриотический акт», чрезмерно расширивший полномочия спецслужб. Любое государство в подобных случаях склонно замещать свободу безопасностью: «Мы урежем ваши права, зато обеспечим безопасность». Но безопасность сама по себе не является ценностью. Она нужна для пользования правами и свободами. Что толку в безопасности, скажем, в одиночной камере особого режима, когда нет ни прав, ни свобод? Такая безопасность нам не нужна.

После Нюрнбергского трибунала с принятием Устава ООН права человека были выведены из-под суверенитета отдельного государства и поставлены под международный контроль. Международные нормы предусматривают: в случае военных действий или чрезвычайного положения государство может отступить от реализации отдельных прав. Но для этого необходим нормативно-правовой акт, где прописаны объемы ограничений и их границы. Полномочия государства расширяются — но весь механизм должен оставаться прозрачным. Сегодня, после того как Россия денонсировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, у россиян остается возможность, исчерпав внутренние инстанции, обратиться в структуры ООН. Прифронтовой регион: своя специфика У Ростовской области есть региональная специфика в сфере прав человека? — Именно в Ростове находится Южный окружной военный суд. Здесь рассматриваются дела, связанные с зоной СВО, терактами и преступлениями против мира и безопасности человечества. Поэтому в местах содержания много обвиняемых по соответствующим статьям. Это создает специфику и влияет на работу структур уголовно-исполнительной системы. Глава СПЧ Валерий Фадеев говорил, что бывшие заключенные, возвращающиеся из зоны СВО, требуют особого внимания. Как вы оцениваете перспективы их адаптации? — Проблема огромная. Прежние трудности адаптации никуда не делись, но добавилась новая: в места лишения свободы могут попадать люди с боевым опытом. Исследования ПТСР — от вьетнамского и афганского синдромов до чеченского — показывают, что даже у людей с благополучной военной карьерой возникают серьезные проблемы. А в зону боевых действий нередко попадали лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, не отбывшие наказание, не прошедшие весь объем воспитательного воздействия. Если проблемы, общие для всех участников боевых действий, накладываются на особенности личности — последствия могут быть непредсказуемыми. Пока такие люди массово не поступают обратно в места лишения свободы, но после завершения боевых действий это ожидаемо. Тюремная субкультура: разжижение и трансформация В массовой культуре много клише о тюремной иерархии и ворах в законе. Насколько это актуально сегодня? — Тюремная романтика, иерархия, воровская идея — все это остается очень сильным в местах лишения свободы. Блатные авторитеты, а тем более воры в законе обладают там влиянием, несопоставимым с тем, что существует на воле. Когда в 2016–2018 годах мы с коллегой из Иркутской области заговорили о проблеме АУЕ* [«Арестантский уклад един» — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ. — Прим. Юга.ру], для меня это стало новостью. Я не знал об этом явлении, но в местах лишения свободы оно было очень популярно. Субкультура вышла «в народ»: я видел эти три буквы на стенах опорных пунктов полиции. В 2019 году был принят закон, установивший уголовную ответственность — от восьми до пятнадцати лет — за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Сам статус вора в законе стал основанием для преследования, что, по моему убеждению, противоречит догматике уголовного права. Практика показала, что по этой статье привлекают не только воров в законе, но и «положенцев», «смотрящих» и других. С признанием АУЕ* экстремистской организацией возможна уголовная ответственность за приверженность и следование воровским понятиям. С введением уголовной ответственности и под влиянием других факторов тюремная субкультура стала «разжижаться»: понятия перестали действовать столь неукоснительно. Свою роль сыграли и доступ к интернету, и появление медийных людей в местах лишения свободы, и начало СВО — многие осужденные стали заключать контракты. Меняется контингент — меняется и содержание субкультуры. Кастовая система сохраняется, тюремные понятия, необходимые для выживания, остаются — но уже далеки от того, что было двадцать лет назад.

«Цели будут достигнуты»: Четыре года СВО в 30 цитатах политиков РФ

Почему преступником может стать каждый Вы как криминолог утверждаете, что при определенных социальных условиях преступником может стать каждый. Какие факторы сегодня «ломают» людей? — Позиция криминолога Якова Гилинского, с которой я в целом согласен, такова: у преступника нет каких-то особых свойств, которых не было бы у нас с вами. Он ссылается на исследования, согласно которым любой взрослый человек хотя бы раз совершал деяние, предусмотренное Уголовным кодексом. Я исхожу из того, что готовность совершить преступление формируется прежде всего через нормализацию запрещенного деяния. Простой пример: я разместил в социальных сетях шуточный ролик, где осужденный якобы под воздействием пыток вводит пароль от телефона. Сотрудник в комментариях написал: «Так и надо с ними». Для него это норма — подвергать осужденных пыткам. Если возникнет ситуация, ничто не будет его удерживать. Или другой пример: соцсети полны роликов в стиле «Поставил гопника на место». Как юрист я вижу преступление: один оскорбляет, другой в ответ бьет. Необходимой обороны тут нет. Но общество одобряет такое поведение. А значит, любой одобряющий, оказавшись в аналогичной ситуации, поступит так же. Что влияет на нормализацию? Телевидение, призывы от известных ведущих — «на кол посадить», «уничтожить», «расстрелять». Происходит раскол общества, формируется установка: «это не наши», их можно дискриминировать. Ухудшение экономического положения ведет к огрублению нравов. У людей складывается эталон поведения, который запрещен Уголовным кодексом. А удерживать его исключительно силовым методом невозможно. Гилинский идет еще дальше и считает, что само преступление — социальный конструкт. Насколько эта идея популярна в юридическом образовании? — Яков Ильич Гилинский — уникальная фигура с мировой известностью. Далеко не все криминологи разделяют его позицию, но он приводит четкие аргументы. По его логике, в Уголовный кодекс попадают не объективно опасные деяния: любое из них где-то в истории или в отдельных регионах преступлением не являлось. Возьмем лишение жизни — в условиях войны оно может считаться подвигом. Гилинский, развивая позицию норвежского криминолога Нильса Кристи, автора книги «Причиняя боль», приходит к выводу: преступление — во многом понятие искусственное. Простой пример: если завтра государство криминализирует аборты. Сами аборты от этого не исчезнут, но появится новая категория преступников. «Хотя бы сохранять ощущение, что это ненормально» Правозащитное сообщество в России за последние годы заметно поредело: уголовные дела, ликвидация организаций, эмиграция. Есть ли ощущение, что на смену приходят новые люди? — В любом государстве власть осуществляется конкретными людьми с присущим им субъективизмом. Правозащитники призваны контролировать соблюдение «правил игры», чтобы не было злоупотребления и произвола. Вопрос в том, как государство или должностные лица к этому относятся. В Великобритании правозащитник, обеспечивший рассмотрение дел в ЕСПЧ, был возведен в рыцари. Формулировка была такой: «Благодаря вашей деятельности Великобритания может внедрять стандарты, обеспечивающие достойное проживание населения». В России я наблюдаю обратный процесс: при формальном провозглашении приоритета прав и свобод человека и признания важности правозащитной деятельности, фактически некоторые государственные органы или должностные лица болезненно воспринимают критику. Сотрудничество зачастую превращается в противодействие. Может ли появиться новое поколение правозащитников? Не знаю. Любое государство стремится сформировать лояльное население и ощущение, что все, что оно делает, — законно и в интересах общества. Но интересы государства и интересы общества могут не совпадать — это и повышение налогов, и повышение пенсионного возраста. Право и закон не всегда совпадают: законы создает само государство.

Что в этих условиях может делать обычный гражданин? — Попытаюсь ответить на примере. Когда я показываю студентам недостатки в тексте закона, некоторые осмеливаются спросить: «А зачем нам это знать, если мы изменить не можем?» Я отвечаю: мы должны хотя бы сохранять ощущение, что это ненормально. Когда возникнет возможность — мы изменим. Но как только мы признаем это нормальным — даже при появлении возможности ничего не изменим, потому что будем считать это нормой. Что сегодня в силах каждого? Отмечать для себя, когда должностные лица или государственные органы ущемляют права, нарушают Конституцию — и как минимум не принимать это как норму. При наличии возможности это всегда можно будет откатить назад. Но как только все согласятся — изменить что-либо будет крайне трудно. Я не призываю к активным действиям — без институтов они бессмысленны. Но проявлять гражданскую активность можно вполне легально — прежде всего на выборах. Хотя бы так поучаствовать сегодня может каждый.