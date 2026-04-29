Ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае достиг 2,4 млрд рублей

29 апреля в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили «Бизнес ФМ Краснодар», что на Кубани за первые три месяца 2026 года ущерб от экономических преступлений по оконченным уголовным делам превысил 2,4 млрд рублей. В первом квартале 2025 года сумма составляла 1,4 млрд рублей. В ведомстве отметили, что весь ущерб был возмещен в полном объеме.

За этот период в регионе зарегистрировали почти 1,9 тыс. экономических преступлений — это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную долю в числе таких правонарушений занимает мошенничество — зафиксировано 884 факта. Также в сводках фигурируют 47 случаев присвоения и растраты и 14 эпизодов легализации преступных доходов.