Двух директоров «дочек» «Газпрома» Ставрополья объявили в розыск по делу о хищении газа на 30 млрд рублей

Ставропольский край, Вся Россия

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В деле о хищении природного газа ПАО «Газпром» на 30 млрд рублей появились еще двое подозреваемых из Ставропольского края

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По данным следователей, подозреваемыми выступают и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков. Их объявили в розыск.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают другие эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников, сообщила 6 февраля пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщали Юга.ру, 30 января во время заседания в Совфеде задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям и арестовали на два месяца.

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Также 30 января задержали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей, на следующий день его арестовали.

По делу о хищении газа взяли под стражу четверых руководителей «дочек» «Газпрома». Позже задержали еще одного фигуранта — директора АО «Ессентукигоргаз». По делу Арашуковых провели более 40 обысков в 11 городах России.

Рауф Арашуков Розыск людей Следственный комитет

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