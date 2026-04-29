В краснодарской квартирной галерее пройдет однодневная выставка о советском прошлом и красно-золотой эстетике

Краснодарская художница Юлия Шафаростова анонсировала на 2 мая однодневную персональную выставку «В стране непрошенных советов». Она посвящена красно-золотой эстетике и советскому прошлому, которое «прорывается» сквозь работы.

Юлия рассказала Юга.ру, что впервые обратилась к теме коммунистического наследия в искусстве в 2023 году и с того момента развивает ее, «заигрывая с узнаваемыми образами».

«Название выставки родилось при сопоставлении двух литературных произведений — книги Надежды Плунгян и Александры Селивановой «Сюрреализм в стране большевиков» и небезызвестного анекдота, освещающего вопрос любви прямо на Красной площади», — рассказала художница.