В краснодарской квартирной галерее пройдет однодневная выставка о советском прошлом и красно-золотой эстетике

В Краснодаре состоится выставка «В стране непрошенных советов» художницы Юлии Шафаростовой (18+)
Краснодарская художница Юлия Шафаростова анонсировала на 2 мая однодневную персональную выставку «В стране непрошенных советов». Она посвящена красно-золотой эстетике и советскому прошлому, которое «прорывается» сквозь работы.
Юлия рассказала Юга.ру, что впервые обратилась к теме коммунистического наследия в искусстве в 2023 году и с того момента развивает ее, «заигрывая с узнаваемыми образами».
«Название выставки родилось при сопоставлении двух литературных произведений — книги Надежды Плунгян и Александры Селивановой «Сюрреализм в стране большевиков» и небезызвестного анекдота, освещающего вопрос любви прямо на Красной площади», — рассказала художница.
На выставке гости увидят работы на тему городских прогулок и легенд, сюрреализма, любви и животных. Многие из них уже были представлены на других выставках.
Выставка пройдет 2 мая в 18:00 в галерее «Зыръ» на улице Пушкина, 29, квартира 9. Она будет идти только один день.
Юля Шафаростова — художница из Краснодара, работающая с текстилем, акварелью, инсталляцией. Принимала участие во многих выставках современного искусства, среди которых «Бесконечное марта», «Самматайм сэднесс», «МММ: Мемориальный Маленький Музей, 2024», «Волгафест: павильон реки Кубань, 2025», «Carpe Diem, 2025», «Слава скоро придет, 2025» и другие.
