В краснодарской квартирной галерее пройдет однодневная выставка о советском прошлом и красно-золотой эстетике

  © Фото предоставлены Юлией Шафаростовой
В Краснодаре состоится выставка «В стране непрошенных советов» художницы Юлии Шафаростовой (18+)

Краснодарская художница Юлия Шафаростова анонсировала на 2 мая однодневную персональную выставку «В стране непрошенных советов». Она посвящена красно-золотой эстетике и советскому прошлому, которое «прорывается» сквозь работы.

Юлия рассказала Юга.ру, что впервые обратилась к теме коммунистического наследия в искусстве в 2023 году и с того момента развивает ее, «заигрывая с узнаваемыми образами».

«Название выставки родилось при сопоставлении двух литературных произведений — книги Надежды Плунгян и Александры Селивановой «Сюрреализм в стране большевиков»  и небезызвестного анекдота, освещающего вопрос любви прямо на Красной площади», — рассказала художница.

Как жить в Музыкальном районе Краснодара::

На выставке гости увидят работы на тему городских прогулок и легенд, сюрреализма, любви и животных. Многие из них уже были представлены на других выставках.

Выставка пройдет 2 мая в 18:00 в галерее «Зыръ» на улице Пушкина, 29, квартира 9. Она будет идти только один день.

Юля Шафаростова — художница из Краснодара, работающая с текстилем, акварелью, инсталляцией. Принимала участие во многих выставках современного искусства, среди которых «Бесконечное марта», «Самматайм сэднесс», «МММ: Мемориальный Маленький Музей, 2024», «Волгафест: павильон реки Кубань, 2025», «Carpe Diem, 2025», «Слава скоро придет, 2025» и другие. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца мая проходит выставка совриска, исследующая двойственность и противоречивые чувства.

Пожар на НПЗ в Туапсе полностью потушили
«Не факт, что уедете без онкологии». Эколог и жители Туапсе усомнились в данных о безопасности воздуха после пожара на НПЗ
На двух улицах Краснодара ограничат движение. Узнали подробности и схемы объезда
В краснодарской квартирной галерее пройдет однодневная выставка о советском прошлом и красно-золотой эстетике
Ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае достиг 2,4 млрд рублей
В Туапсе огонь от горящей нефтебазы видят пассажиры самолетов

Лента новостей

Последняя глава?
Вчера, 15:20
Последняя глава?
Как живет и почему умирает культовый книжный рынок Краснодара в Чистяковской роще
В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального характера
Вчера, 20:30
В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального характера
Нефть из горящего резервуара выбросило на дорогу
«Преступником может стать каждый»
Вчера, 18:10
«Преступником может стать каждый»
Ростовский криминолог Юрий Блохин — о мифах вокруг прав человека, системе наказаний и пределах государственной власти

