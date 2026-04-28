В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального характера. Нефть из горящего резервуара выбросило на дорогу
Последствия третьей атаки за 12 дней: на НПЗ снова пожар, жителей эвакуируют, часть города осталась без воды, Путин направил в Туапсе главу МЧС
Вечером 28 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Туапсинском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. До этого в округе действовал режим ЧС муниципального характера, введенный 16 апреля после первой атаки БПЛА. Повышение уровня означает, что координация ликвидации последствий переходит к краевым органам власти, а для помощи привлекаются силы соседних муниципалитетов и федеральных ведомств.
На резервуаре № 3 произошло вскипание и выброс нефтепродуктов — горящее топливо перекинулось на автомобильную дорогу и повредило несколько машин. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексея Клушина. Горючее вытекло из больших купольных емкостей, предназначенных для хранения мазута. Сильнее всего пострадали микрорайоны Грознефть и Сортировка, расположенные вблизи завода.
В ночь на 28 апреля Туапсе в третий раз за 12 дней подвергся атаке беспилотников. На нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА. Огонь охватил четыре крупнейших резервуара с нефтепродуктами.
Губернатор Кондратьев назвал пожар масштабным и сообщил, что группировку увеличили до 252 человек и 62 единиц техники. Для усиления прибыли сводные отряды спасателей из Ростовской области и Ставропольского края. По данным оперштаба, пострадавших в результате ночной атаки нет.
По поручению президента Владимира Путина в Краснодарский край вылетел глава МЧС Александр Куренков. Куренков с оперативной группой на вертолете пролетел над Черным морем и поручил увеличить группировку водолазов для обследования акватории на предмет нового разлива. Губернатор Кондратьев также прибыл в Туапсе, посетил пункт эвакуации и назвал ситуацию «сложной, но контролируемой».
Напомним, что глава Туапсинского округа Сергей Бойко объявил об эвакуации жителей улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков. Пункт временного размещения развернут на базе школы № 6. Всего эвакуированы 58 жильцов, в пункте находится 31 человек, в том числе девять детей. Городские гостиницы предложили разместить эвакуированных бесплатно. Занятия в школах Туапсе отменены, два детских сада — № 22 и № 25 — закрыты. Роспотребнадзор рекомендовал жителям не выходить на улицу без крайней необходимости и не открывать окна.
Из-за повреждения энергосистемы водопроводной насосной станции на территории НПЗ часть Туапсе и Шепсинский сельский округ остались без водоснабжения. Бойко сообщил, что вечером 28 апреля подачу воды планируют восстановить на один час — чтобы жители смогли сделать запас.
Это третий удар по нефтяной инфраструктуре Туапсе за апрель. Первая атака произошла в ночь на 16 апреля — загорелся морской терминал, погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка, семеро пострадали. Вторая атака 20 апреля привела к гибели еще одного человека. Обломки повредили 52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов. Пожар на морском терминале тушили пять суток — ликвидировали только вечером 24 апреля.
Как писали Юга.ру, в Туапсе полиция задержала журналистку, которая готовила репортаж об экологических последствиях пожаров.