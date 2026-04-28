Последствия третьей атаки за 12 дней: на НПЗ снова пожар, жителей эвакуируют, часть города осталась без воды, Путин направил в Туапсе главу МЧС

Вечером 28 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Туапсинском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. До этого в округе действовал режим ЧС муниципального характера, введенный 16 апреля после первой атаки БПЛА. Повышение уровня означает, что координация ликвидации последствий переходит к краевым органам власти, а для помощи привлекаются силы соседних муниципалитетов и федеральных ведомств.

На резервуаре № 3 произошло вскипание и выброс нефтепродуктов — горящее топливо перекинулось на автомобильную дорогу и повредило несколько машин. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексея Клушина. Горючее вытекло из больших купольных емкостей, предназначенных для хранения мазута. Сильнее всего пострадали микрорайоны Грознефть и Сортировка, расположенные вблизи завода.

В ночь на 28 апреля Туапсе в третий раз за 12 дней подвергся атаке беспилотников. На нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА. Огонь охватил четыре крупнейших резервуара с нефтепродуктами.

Губернатор Кондратьев назвал пожар масштабным и сообщил, что группировку увеличили до 252 человек и 62 единиц техники. Для усиления прибыли сводные отряды спасателей из Ростовской области и Ставропольского края. По данным оперштаба, пострадавших в результате ночной атаки нет.

По поручению президента Владимира Путина в Краснодарский край вылетел глава МЧС Александр Куренков. Куренков с оперативной группой на вертолете пролетел над Черным морем и поручил увеличить группировку водолазов для обследования акватории на предмет нового разлива. Губернатор Кондратьев также прибыл в Туапсе, посетил пункт эвакуации и назвал ситуацию «сложной, но контролируемой».