Отца сенатора Рауфа Арашукова арестовали по делу о хищении газа на 30 млрд рублей

Басманный суд Москвы отправил под арест советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова. Оба они подозреваются в ряде преступлений, в том числе махинациях с поставками газа

Ранее по этому же делу арестовали на два месяца четверых руководителей дочек «Газпрома», которые, по данным следствия, были соучастниками преступлений. Это двоюродный брат Рауфа Арашукова, гендиректор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, гендиректор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, его первый заместитель Николай Романов и бывший глава «Газпром межрегионгаз Черкесск» Гузер Хашукаев.

Рауля Арашукова задержали в петербургском офисе «Газпрома» 30 января. До этого задержали его сына, сенатора от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауфа Арашукова. Их подозревают в причастности минимум к пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпром», в которых замешаны также родственники и знакомые семьи.

В СКР отметили, что Рауль Арашуков уже много лет трудится в газовой сфере (с 2002 по 2011 годы занимал должность гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ныне является советником гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз») и, используя связи, способствовал назначению этих знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Соучастники заключали договоры на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем требовалось для нужд потребителей. Излишний газ они похищали и продавали компаниям и физлицам за наличный расчет.