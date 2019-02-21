Стали известны подробности дела Арашукова-старшего о хищении газа

В ФСБ России заявили, что раскрыли схему хищения газа Раулем Арашуковым и его сообщниками

Читайте также: Сабли и золотые слитки нашли при обысках в домах Арашуковых

По данным ФСБ, Рауль Арашуков и его сообщники поставляли газ фиктивным абонентам и отражали его в отчетности как потерянный. Больше всего газа похитили в Дагестане. Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ 22 января передала следователям справку о том, что на Северном Кавказе выявлены хищениях газа. Документ подписан оперуполномоченным 6-го отдела управления «К» СЭБ. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования, сообщает РБК.