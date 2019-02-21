Стали известны подробности дела Арашукова-старшего о хищении газа
В ФСБ России заявили, что раскрыли схему хищения газа Раулем Арашуковым и его сообщниками
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По данным ФСБ, Рауль Арашуков и его сообщники поставляли газ фиктивным абонентам и отражали его в отчетности как потерянный. Больше всего газа похитили в Дагестане.
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ 22 января передала следователям справку о том, что на Северном Кавказе выявлены хищениях газа. Документ подписан оперуполномоченным 6-го отдела управления «К» СЭБ. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования, сообщает РБК.
Как писали Юга.ру, 30 января сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям и арестовали на два месяца.
В тот же день задержали, а позже взяли под стражу его отца Рауля Арашукова. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей.
По этому же делу арестовали нескольких руководителей дочерних предприятий «Газпрома» на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и в Астраханской области. Двоих топ-менеджеров дочерних предприятий «Газпрома» объявили в розыск. Еще двоих задержали в Дагестане.
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