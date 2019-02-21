ФБК нашел особняк 17-летнего внука экс-главы Карачаево-Черкесии и рассказал о криминальном клане чиновников

Руководитель Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в феврале рассказал о том, как несовершеннолетний внук бывшего главы Карачаево-Черкесии владеет особняком

ФБК провел расследование после того, как в сети появилось видео «Подвесной потолок из гипсокартона своими руками». Автором ролика был мастер из Ростова-на-Дону Рувим Бойко. Расследование опубликовали 21 февраля. На кадрах показан особняк рядом с рекой. Автор видео рассказывает, что площадь дома, в котором проводят работы, составляет 2 тыс. кв. метров. Он находится в Черкесске на участке 8,5 га. По словам мастера, высота потолков в доме — 12 метров. В одной из комнат есть лепнина, которая весит 2 тонны. ФБК оценил дом в 1 млрд рублей. Фонд приводит данные из выписки на строение, в которой указано, что на территории дома должен стоять оздоровительный комплекс площадью 310,8 кв. метров. Из этого же документа следует, что владелец особняка — 17-летний студент Ансар Каитов. Навальный рассказал, что в прошлом году юноша на своем школьном выпускном ехал на дорогой иномарке и стрелял из автомата Калашникова.

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Отец парня Алий Каитов — зять бывшего главы Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева, руководившего республикой с 2003 по 2008 год. ФБК установил, что у Ансара есть брат — 19-летний Аслан Каитов, и на него записаны земли вокруг этого большого дома.

Отмечается, что Алий Каитов был депутатом и владел заводом. В 2004 году, когда ему было 27 лет, во время празднования детского дня рождения в его доме произошло убийство семи человек, в том числе другого депутата. Тела вывезли в горы, обложили покрышками и сожгли в шахте. Родственники убитых организовывали митинги и брали штурмом здание парламента. Алия Каитова в 2006 году осудили за организацию убийства и приговорили к 17 годам лишения свободы. СМИ писали, что для осужденного в тюрьме сделали специальную камеру, объединив две в одну. К Каитову водили гостей, он выходил из тюрьмы и мог возвращаться по желанию. Постепенно осужденному сократили срок, ссылаясь на малолетних детей и особые обстоятельства. Он вышел на свободу меньше, чем через десять лет. В 2014 году сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков опубликовал с Каитовым фотографии и подписал «Мой брат».

Отец Алия Каитова Заур Каитов возглавлял агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии, дядя (брат Заура Каитова) Магомед Каитов был генеральным директором энергетической компании ОАО «МРСК Северного Кавказа». В 2002 году его назначил на эту должность Анатолий Чубайс, который был на тот момент председателем правления РАО «ЕЭС России». Также Чубайс присвоил Каитову награду «За заслуги перед российской электроэнергетикой». В 2011 году Владимр Путин, который был тогда премьер-министром, заявлял, что энергетическая сфера кавказского региона в значительной мере контролируется одной семьей — Каитовыми. По его словам, потребители платили за электричество, а деньги поступали на счета аффилированных компаний. Затем часть полученных денег обналичивали через фирмы-однодневки или присваивали себе члены семьи. В 2013 году Магомеда Каитова арестовали и вменили ему хищение 4 млрд рублей. Навальный отметил, что неизвестно, какое наказание понес бывший глава энергетической компании, но в 2016 году Каитова можно было видеть на фотографиях его детей.

В ФБК установили, что после выхода из тюрьмы Али Каитов купил автомобиль Bentley Mulsanne стоимостью более 20 млн рублей. Сейчас машиной пользуется старший сын Аслан Каитов. В 2017 году Алий Каитов купил еще один автомобиль —внедорожник Bentley Bentayga за 15 млн рублей. По информации Навального, после освобождения Каитов возглавил компанию «Комплексные коммунальные системы». Ранее предприятие было известно как «Черкесские городские электрические сети». ФБК выяснил, что брат Алия Каитова Ахмат Каитов возглавляет черкесский «Автодор». Он женат на дочери экс-начальника полиции Карачаево-Черкесии Альберта Карабашева, а его младший сын Ислам является прокурором.

Кроме того, фонд нашел связь между Каитовыми и нынешним главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Глава был бывшим подчиненным Алия Каитова — он занимал пост гендиректора в «Электросетях».