Ничья на «Ozon Арене»: «Краснодар» упустил победу над «Балтикой» в концовке матча
«Краснодар» и калининградская «Балтика» не смогли выявить победителя
В 12-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Краснодар» и калининградская «Балтика» не смогли выявить победителя. Встреча на домашнем стадионе «быков» завершилась со счётом 1:1.
Первый тайм остался за хозяевами: на 30-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед. Однако удержать преимущество не удалось. Уже в компенсированное время (90+3 минута) защитник гостей Лорис Муйоколо замкнул подачу с углового и спас «Балтику» от поражения.
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После этой ничьей «быки» с 23 очками сохраняют за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» набрала 14 баллов и закрепилась на восьмом месте.
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» оштрафовали на 250 тыс. рублей. Клуб не обеспечил безопасность на матче с «Зенитом».