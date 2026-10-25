Ничья на «Ozon Арене»: «Краснодар» упустил победу над «Балтикой» в концовке матча

В 12-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Краснодар» и калининградская «Балтика» не смогли выявить победителя. Встреча на домашнем стадионе «быков» завершилась со счётом 1:1.



Первый тайм остался за хозяевами: на 30-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед. Однако удержать преимущество не удалось. Уже в компенсированное время (90+3 минута) защитник гостей Лорис Муйоколо замкнул подачу с углового и спас «Балтику» от поражения.



