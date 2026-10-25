Ничья на «Ozon Арене»: «Краснодар» упустил победу над «Балтикой» в концовке матча

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Краснодар» и калининградская «Балтика» не смогли выявить победителя

В 12-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Краснодар» и калининградская «Балтика» не смогли выявить победителя. Встреча на домашнем стадионе «быков» завершилась со счётом 1:1.

Первый тайм остался за хозяевами: на 30-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед. Однако удержать преимущество не удалось. Уже в компенсированное время (90+3 минута) защитник гостей Лорис Муйоколо замкнул подачу с углового и спас «Балтику» от поражения.

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После этой ничьей «быки» с 23 очками сохраняют за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» набрала 14 баллов и закрепилась на восьмом месте.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» оштрафовали на 250 тыс. рублей. Клуб не обеспечил безопасность на матче с «Зенитом».

Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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Ничья на «Ozon Арене»: «Краснодар» упустил победу над «Балтикой» в концовке матча
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