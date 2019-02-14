Арестованного Арашукова оставили сенатором и не собираются искать ему замену

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 14 февраля сообщил, что задержанный Рауф Арашуков сохранил членство в Совете Федерации

Во время Российского инвестиционного форума в Сочи Темрезов сообщил журналистам, что Арашукова никто не будет замещать на время следственных действий — он действующий сенатор.

«Идут следственные мероприятия, следствие даст правовую оценку. Полномочий по отзыву [Арашукова] у главы субъекта нет», — цитирует РИА «Новости» Темрезова.

Он отметил, что арест Арашукова плохо влияет на имидж республики, но перед законом все равны.