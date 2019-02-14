Арестованного Арашукова оставили сенатором и не собираются искать ему замену
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 14 февраля сообщил, что задержанный Рауф Арашуков сохранил членство в Совете Федерации
Во время Российского инвестиционного форума в Сочи Темрезов сообщил журналистам, что Арашукова никто не будет замещать на время следственных действий — он действующий сенатор.
«Идут следственные мероприятия, следствие даст правовую оценку. Полномочий по отзыву [Арашукова] у главы субъекта нет», — цитирует РИА «Новости» Темрезова.
Он отметил, что арест Арашукова плохо влияет на имидж республики, но перед законом все равны.
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Как писали Юга.ру, сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля — и арестовали на два месяца.
Также 30 января по делу о хищении газа на 30 млрд рублей задержали его отца Рауля Арашукова и нескольких руководителей дочерних предприятий «Газпрома».
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