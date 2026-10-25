В Прикубанском округе Краснодара произошло отключение электричества

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Муниципальный центре Краснодара сообщил, что часть Прикубанского округа Краснодара на время осталась без электричества. Энергоснабжение прервалось в жилых зданиях № 3, 9 и 11 по улице Мусоргского.

Виной тому — автоматика: на линии 6–10 кВ сработала релейная защита, в результате чего вышла из строя одна трансформаторная подстанция.

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Как писали Юга.ру, аферисты прикрываются «Госуслугами» и поликлиниками, чтобы обмануть жителей Краснодара.

Краснодар Энергетика

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