В Прикубанском округе Краснодара произошло отключение электричества

Муниципальный центре Краснодара сообщил, что часть Прикубанского округа Краснодара на время осталась без электричества. Энергоснабжение прервалось в жилых зданиях № 3, 9 и 11 по улице Мусоргского.

Виной тому — автоматика: на линии 6–10 кВ сработала релейная защита, в результате чего вышла из строя одна трансформаторная подстанция.