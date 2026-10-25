В Прикубанском округе Краснодара произошло отключение электричества
Муниципальный центре Краснодара сообщил, что часть Прикубанского округа Краснодара на время осталась без электричества. Энергоснабжение прервалось в жилых зданиях № 3, 9 и 11 по улице Мусоргского.
Виной тому — автоматика: на линии 6–10 кВ сработала релейная защита, в результате чего вышла из строя одна трансформаторная подстанция.
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