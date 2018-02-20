Навальный обвинил республики Северного Кавказа во лжи о высокой явке на выборах

Алексей Навальный заявил, что в республиках Северного Кавказа врут о высокой явке на выборах, и записал видеообращение, в котором призвал местных жителей стать наблюдателями

По его словам, в ряде республик, в том числе Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Татарстане, Башкортостане, на протяжении многих лет процент явки является очень высоким.

«Выборы там даже не то что подделывают — там просто местное начальство берет, из головы выдумывает какую-то цифру, а потом заносит ее в протокол и заявляет: на выборы в Татарстане пришло 82% избирателей, а Ингушетия им заявляет — а у нас 86, а Дагестан им говорит — а у нас 91, а Чечня им такая — а у нас 99,6. И все, 100% жителей республик знают, что это фальшивка. Да что там в республиках — по всей стране знают», — сказал Навальный.

Он отметил, что едва ли всем жителям этих республик нравится такая ситуация.

«Мы хотим сделать наблюдение там, где никогда не получалось его сделать. Я считаю, что оно там даже важнее, чем по всей остальной России. Несмотря на эти огромные проценты, на участки там приходит еще меньше народу, чем по стране. И нам нужны вы, чтобы документально зафиксировать эти факты», — подчеркнул Навальный.

Он добавил, что политические взгляды тут совершенно не важны, цель — помешать подделать явку.