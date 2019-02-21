Спасатели прекратили работы возле горящих в Черном море танкеров
Спасатели 21 февраля прекратили работы возле горящих в Черном море танкеров из-за того, что владелец отказался от их помощи
Спасательный буксир, который тушил горящие в Черном море танкеры, прекратил работу, сообщил представитель спасательных служб Краснодарского края ТАСС.
Буксир все еще находится недалеко от танкеров, однако он прекратил активные действия. Это связано с тем, что владелец судов отказался от помощи российских спасателей.
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Как сообщали Юга.ру, вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два иностранных танкера — Candy и Maestro. На них было 32 человека из Турции и Индии. По первоначальной версии, возгорание произошло после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.
При пожаре спасли только 12 моряков. Погибли десять человек, еще столько же пропали без вести.
В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Загоревшиеся танкеры находились в санкционном списке США.
Россия оплатила лечение пострадавших моряков. Часть из них 26 января отправили домой в Турцию. Тела погибших также отправили в Стамбул.
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