Моряков, пострадавших при пожаре на танкерах в Черном море, начали отправлять домой

Часть моряков, которые пострадали во время пожара на танкерах в Черном море, 26 января отправили домой в Турцию

Об этом сообщил вице-мэр Керчи Дилявер Мельгазиев. По его словам, восемь моряков летят в Стамбул из Краснодара. Еще четверо выживших — граждане Индии. Их также отправят домой.

Вице-мэр уточнил, что тела десяти погибших отправят на родину 28 января. Сейчас подготавливают документы для их транспортировки, сообщает РИА «Новости Крым».

Горение судов продолжается шестые сутки. Прогноза по срокам прекращения пожара нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.