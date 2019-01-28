Тела погибших в Керченском проливе турецких моряков отправят в Стамбул
Тела четырех турецких моряков, которые погибли при пожаре на танкерах в Черном море, доставят в Москву для дальнейшей отправки в Стамбул
По словам заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тела четырех граждан Турции отправлены самолетом из Крыма в Москву. Затем их доставят в Стамбул, пишет «Крыминформ».
Мельгазиев отметил, что тела шестерых погибших граждан Индии пока еще находятся в морге Керчи. Оформляются документы для их отправки.
Как сообщали Юга.ру, вечером 21 января в Черном море в районе Керченского пролива загорелись два иностранных танкера — Candy и Maestro. На них находились граждане Турции и Индии. Предположительно, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.
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