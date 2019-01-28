СК назвал основную версию пожара на танкерах в Керченском проливе

Крым, Вся Россия, В мире

Распечатать

Причиной пожара на двух иностранных танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности

Читайте также:

Об этом сообщил следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян.

«Основная причина, по версии следствия, — это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это основная версия», — заявил Киносьян в эфире телеканала «Рен-ТВ».

Как сообщали Юга.ру, два иностранных танкера — Candy и Maestro — загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. На судах были граждане Турции и Индии. Изначально считалось, что пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт. 

Читайте также:

При пожаре погибли десять человек, 12 моряков были спасены, еще десять членов экипажа пропали без вести. 

В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Загоревшиеся танкеры находились в санкционном списке США.

Россия оплатила лечение пострадавших моряков. Часть из них 26 января отправили домой в Турцию.

Пожары Следственный комитет Судоходство Черное море

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Три школы и три детсада закрыли на карантин по ОРВИ на Ставрополье
В Адыгее создан Союз пчеловодов
Первышов пообещал Кондратьеву подготовить генплан Краснодара до конца года
На Украине пропал капитан российского судна «Норд». Адвокаты подозревают в причастности СБУ
Исторические границы Краснодара предложили расширить до 133 кварталов
В Адыгее экологи раздали покупателям авоськи и призвали отказаться от пакетов

Лента новостей

Статьи

«Оно 2», «Звездные войны: Эпизод 9», «Джокер»

И еще 14 самых ожидаемых премьер 2019 года

Первышов пообещал подготовить генплан Краснодара до конца года

Новый генплан Краснодара планируется получить у разработчика к концу 2018 года

Статьи

Концерт рэпера GONE.Fludd, вечер памяти Владимира Высоцкого

И другие события Краснодара с 28 января по 3 февраля

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале