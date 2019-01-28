СК назвал основную версию пожара на танкерах в Керченском проливе

Причиной пожара на двух иностранных танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности

Как сообщали Юга.ру, два иностранных танкера — Candy и Maestro — загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. На судах были граждане Турции и Индии. Изначально считалось, что пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.

«Основная причина, по версии следствия, — это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это основная версия», — заявил Киносьян в эфире телеканала «Рен-ТВ» .

Об этом сообщил следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян.

При пожаре погибли десять человек, 12 моряков были спасены, еще десять членов экипажа пропали без вести.

В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Загоревшиеся танкеры находились в санкционном списке США.

Россия оплатила лечение пострадавших моряков. Часть из них 26 января отправили домой в Турцию.