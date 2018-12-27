Стала известна дата запуска железнодорожной части Крымского моста
Железнодорожную часть крымского моста планируют запустить 1 декабря 2019 года
Смотрите также:
В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что к концу года у фарватерных опор завершили возведение специальных конструкций — палов, которые обеспечат безопасность при аварийной ситуации на борту судов, идущих по Керчь-Еникальскому каналу.
К лету следующего года собираются завершить устройство мостового полотна, в том числе деформационные швы. До сентября рабочие должны полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря — смонтировать системы элементов обустройства ж/д дороги.
Начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что 1 декабря 2019 года железнодорожная часть Крымского моста будет готова к началу эксплуатации.
В строительных работах задействованы 5 тыс. человек, более 150 машин и 9 плавсредств. Замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол отметил, что во время новогодних каникул дорожники будут работать в обычном режиме.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. В мае 2018-го его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. С октября по нему начали ездить грузовики.
На железнодорожной части Крымского моста в июне забили последнюю сваю. Первые рельсы на Крымском мосту начали укладывать в июле. Планируется, что железная дорога будет практически бесшумной. Железнодорожники уже составили график движения поездов по Крымскому мосту.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.