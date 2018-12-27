Стала известна дата запуска железнодорожной части Крымского моста

Железнодорожную часть крымского моста планируют запустить 1 декабря 2019 года

В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что к концу года у фарватерных опор завершили возведение специальных конструкций — палов, которые обеспечат безопасность при аварийной ситуации на борту судов, идущих по Керчь-Еникальскому каналу.

К лету следующего года собираются завершить устройство мостового полотна, в том числе деформационные швы. До сентября рабочие должны полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря — смонтировать системы элементов обустройства ж/д дороги.

Начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что 1 декабря 2019 года железнодорожная часть Крымского моста будет готова к началу эксплуатации.

В строительных работах задействованы 5 тыс. человек, более 150 машин и 9 плавсредств. Замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол отметил, что во время новогодних каникул дорожники будут работать в обычном режиме.