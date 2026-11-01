В Краснодаре 1 ноября воздух прогрелся до +21 °C

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре пока не спешит заканчиваться теплая осень: даже в начале ноября воздух прогревается почти до летних значений

Центр погоды «Фобос» сообщил, что в Краснодаре в воскресенье, 1 ноября, воздух прогрелся до +19–21 °C. Осадков не предвидится, выглянуло солнце.

Ветер дует с северо-востока со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составило 765 мм рт. ст. — выше нормы.

По данным синоптиков, на Черноморском побережье 1 ноября еще теплее: днем столбики термометров поднимутся до +22 °C, а ночью температура составит +11–16 °C.

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В понедельник, 2 ноября, тепло сохранится. Днем в Краснодаре ожидается +18–20 °C, ночью — +8–10 °C. Дождей также не прогнозируют.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре решили не ждать холодов. Отопительный сезон начнется 2 ноября.

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В Краснодаре 1 ноября воздух прогрелся до +21 °C
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