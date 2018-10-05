На «Яндекс.Картах» появились панорамы Крымского моста

Информационно-поисковая система «Яндекс» представила панорамы Крымского моста в сервисе «Яндекс.Карты»

Съемку нового моста, соединившего Кубань и Крым, провели в ясный день с автомобиля, ехавшего из Керчи в направлении Таманского полуострова.

Кроме того, на «Яндекс.Картах» появились панорамные фотографии автомобильных подходов к Крымскому мосту с обеих сторон, а также трассы А-290 до станицы Старотитаровской Темрюкского района в 50 км от моста.

На стороне Крыма после съезда с автоподходов на панорамах показана трасса Керчь — Симферополь — Феодосия, снятая в 2016 году, до начала строительства трассы «Таврида».

В мае «Яндекс» и министерство курортов и туризма Крыма договорились о создании карты объездных путей возможных пробок от моста вглубь полуострова.