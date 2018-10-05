На «Яндекс.Картах» появились панорамы Крымского моста
Информационно-поисковая система «Яндекс» представила панорамы Крымского моста в сервисе «Яндекс.Карты»
Съемку нового моста, соединившего Кубань и Крым, провели в ясный день с автомобиля, ехавшего из Керчи в направлении Таманского полуострова.
Смотрите фото и видео:
Кроме того, на «Яндекс.Картах» появились панорамные фотографии автомобильных подходов к Крымскому мосту с обеих сторон, а также трассы А-290 до станицы Старотитаровской Темрюкского района в 50 км от моста.
На стороне Крыма после съезда с автоподходов на панорамах показана трасса Керчь — Симферополь — Феодосия, снятая в 2016 году, до начала строительства трассы «Таврида».
В мае «Яндекс» и министерство курортов и туризма Крыма договорились о создании карты объездных путей возможных пробок от моста вглубь полуострова.
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Крымский мост, состоящий из автомобильной и железнодорожной частей, начали строить в 2016 году. 15 мая было запущено движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов. 1 октября по мосту начали ездить большегрузные автомобили. Железнодорожную часть планируется открыть в декабре 2019 года.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года «Яндекс.Карты» обновили панорамы Краснодара, Ростова, Таганрога, Батайска, Аксая и Азова, а также добавили новые снимки Майкопа и Новочеркасска.
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