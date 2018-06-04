На железнодорожной части Крымского моста забили последнюю сваю
На железнодорожной части Крымского моста забили все сваи
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Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост». Отмечается, что строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части моста.
Всего в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части моста погрузили около 6,7 тыс. трубчатых, буронабивных и призматических свай.
В инфоцентре пояснили, что требования к строительству железных дорог жестче, чем к автомобильным. Опоры ж/д моста массивнее, в связи с этим там забили большее количество свай в фундамент. Под опоры автодорожной части забили 2,5 тыс. трубосвай. Под опорами железнодорожной части — 2,7 трубосвай.
Буронабивные сваи использовали в основном со стороны Краснодарского края. Всего их 834 штуки. На керченской стороне устанавили 496 призматических свай. По данным инфоцентра, сваи погружены как вертикально, так и под наклоном.
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За час по Крымскому мосту проехалоболее 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно по нему проехало более 14 тыс. транспортных средств.
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