На железнодорожной части Крымского моста забили последнюю сваю

На железнодорожной части Крымского моста забили все сваи

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост». Отмечается, что строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части моста.

Всего в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части моста погрузили около 6,7 тыс. трубчатых, буронабивных и призматических свай.

В инфоцентре пояснили, что требования к строительству железных дорог жестче, чем к автомобильным. Опоры ж/д моста массивнее, в связи с этим там забили большее количество свай в фундамент. Под опоры автодорожной части забили 2,5 тыс. трубосвай. Под опорами железнодорожной части — 2,7 трубосвай.

Буронабивные сваи использовали в основном со стороны Краснодарского края. Всего их 834 штуки. На керченской стороне устанавили 496 призматических свай. По данным инфоцентра, сваи погружены как вертикально, так и под наклоном.