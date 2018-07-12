На Крымском мосту дорожники строят «бархатный» путь

Железная дорога, соединяющая Крымский мост с материковой частью России, будет практически бесшумной

Начальник проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталий Бешлиу рассказал, что железнодорожный путь в Крым строится бесстыковым способом.

«Это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей. Они в разы превышают длину стандартного 25-метрового рельса. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума. Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации», — объяснил Бешлиу.

Уже готово более 80% верхнего слоя железной дороги, которая соединит Крым и Кубань через станцию Вышестеблиевская, передает инфоцентр «Крымский мост».