На Крымском мосту дорожники строят «бархатный» путь
Железная дорога, соединяющая Крымский мост с материковой частью России, будет практически бесшумной
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Начальник проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталий Бешлиу рассказал, что железнодорожный путь в Крым строится бесстыковым способом.
«Это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей. Они в разы превышают длину стандартного 25-метрового рельса. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума. Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации», — объяснил Бешлиу.
Уже готово более 80% верхнего слоя железной дороги, которая соединит Крым и Кубань через станцию Вышестеблиевская, передает инфоцентр «Крымский мост».
Как сообщали Юга.ру, железнодорожную часть моста планируется открыть в конце 2019 года. Уже готов предварительный график движения поездов на 2020 год.
Предполагается, что в первый год работы между полуостровом и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, 15 из них — пассажирские, 10 — грузовые, 4 — пригородные.
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