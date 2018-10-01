Крымский мост открыли для движения грузовых автомобилей

Более 700 грузовиков проехали по Крымскому мосту с момента его открытия 1 октября

За первые восемь часов по транспортному переходу через Керченский пролив проехало более 700 грузовых автомобилей.

«В период с 00:00 по 8:00 по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань — 324 грузовика, в Керчь — 382 грузовиков», — сообщает инфоцентр «Крымский мост».

С момента открытия по Крымскому мосту проехало 560 фур весом более 30 тонн. Также по мосту проехали почти 80 автопоездов общим весом более 15 тонн и 56 — общим весом более 35 тонн.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 1 октября запланировали открытие Крымского моста для движения грузового транспорта.

Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту, соединяющему Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край) открылось 15 мая. За летний сезон трафик по мосту в два раза превысил прошлогодний показатель паромной переправы — новой дорогой воспользовались 2,3 млн транспортных средств, в то время как за весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,3 млн легковых автомобилей и автобусов.

Железнодорожную часть моста планируется открыть в конце 2019 года. Уже готов предварительный график движения поездов на 2020 год.