Минтранс РФ планирует пустить в Крым двухэтажные поезда
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о том, что в направлении Крыма собираются пустить двухэтажные поезда
Об этом глава Минтранса рассказал на выступлении в Совете Федерации 22 ноября. Он сообщил, что в этом году закупят 65 двухэтажных пассажирских вагонов, что позволит сформировать более шести составов.
«Я думаю, что первые составы начнут курсировать на южном направлении. Нам бы хотелось, когда будет открыто железнодорожное сообщение с Республикой Крым, задействовать их в первую очередь на этом направлении», — цитирует ТАСС слова Дитриха.
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Как сообщали Юга.ру, в феврале 2016 года началось строительство Крымского моста. С мая 2018 года по нему начали ездить легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в октябре открыли проезд для грузовиков. Железнодорожную часть моста планируется открыть в декабре 2019-го.
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