В Краснодаре проверили АЗС «Роснефти» после жалобы на воду в бензине

В Краснодаре лабораторный анализ не выявил воды и посторонних примесей в бензине на АЗС «Роснефти», на которую пожаловалась местная жительница

30 октября компания «Кубаньнефтепродукт» сообщила , что проверила бензин на АЗС «Роснефти» в Краснодаре после жалобы местной жительницы. По результатам лабораторного анализа, в пробе топлива из той же колонки воды и посторонних примесей не обнаружили.

Напомним, ранее краснодарка пожаловалась , что ее автомобиль заглох вскоре после заправки на АЗС «Роснефти». В автосервисе заявили, что в баке обнаружили воду. Автоэксперт Юрий Крамаренко отмечал, что установить причину поломки поможет техническая экспертиза.

По данным компании, в день инцидента на АЗС продали около 13 тыс. литров этого бензина. Других жалоб на его качество не поступало. В «Кубаньнефтепродукте» заявили, что предлагали супругам присутствовать при отборе проб, однако те отказались. Также в компании сообщили, что, согласно записям камер наблюдения, автомобиль покинул заправку утром, а вернулся с заявленной неисправностью вечером.

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При этом результаты анализа пробы с АЗС не позволяют установить причину поломки автомобиля. Для этого необходима отдельная техническая экспертиза машины и содержимого топливного бака.

В компании заявили, что контролируют качество топлива на всех этапах — от производства до продажи.