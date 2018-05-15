Путин за рулем КамАЗа проехал по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 15 мая принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста

Он ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив. Центр расположен в Краснодарском крае в комплексе эксплуатационной службы ФКУ Упрдор «Тамань». Из этого центра специалисты контролируют дорожную ситуацию на Крымском мосту. В главном зале центра в круглосуточном режиме работают 18 диспетчеров разных служб.

После осмотра центра президент пообщался со строителями моста. Он поздравил их окончанием строительства автодорожной части. Затем глава государства отправился вместе с колонной строительной автомобильной техники по мосту в Крым. Он лично управлял одним из КамАЗов.

Автомобильное движение по Крымскому мосту планируют открыть в 5:30 16 мая. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Первыми по мосту проедут жители Крыма и Краснодарского края.