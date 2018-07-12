Железнодорожники составили график движения поездов по Крымскому мосту

Сотрудники компании «Крымская железная дорога» подготовили предварительный график движения поездов по мосту через Керченский пролив

Планируется, что в 2020 году через Крымский мост будут ходить 29 пар поездов в сутки. Это 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных поезда.

«Подходы со стороны полуострова и Краснодарского края введут в эксплуатацию вместе с железнодорожной частью Крымского моста в 2019 году. Сейчас основные конструкции готовы более чем на 70%. Погружены все сваи, готово более 290 опор из 307, собрано более 100 тыс. из 160 тыс. тонн металлоконструкций пролетов», — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Планируется, что до конца года завершат возведение всех опор и установят значительную часть пролетов. После монтажа мостового полотна начнут укладывать пути. Ожидается, что мост в дальнейшем сможет пропускать до 47 пар поездов в сутки в обе стороны.

Параллельно в Краснодарском крае и Крыму укладывают пути на железнодорожных подходах, пишет «Российская газета» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».