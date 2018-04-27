Первые рельсы на Крымском мосту начнут укладывать в июле

Строители начнут укладывать рельсы на железнодорожной части Крымского моста со стороны Краснодарского края в середине лета

Об этом сообщил заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

«В середине лета подрядчик выйдет на первый участок сопряжения моста с таманской стороной. По мере готовности пролетных строений начнут укладывать рельсы и шпалы», — сказал Рыженькин.

Он добавил, что к концу года возведут все опоры и смонтируют все пролеты железнодорожной части моста, сообщает «Крыминформ».