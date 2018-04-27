Первые рельсы на Крымском мосту начнут укладывать в июле
Строители начнут укладывать рельсы на железнодорожной части Крымского моста со стороны Краснодарского края в середине лета
Об этом сообщил заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
«В середине лета подрядчик выйдет на первый участок сопряжения моста с таманской стороной. По мере готовности пролетных строений начнут укладывать рельсы и шпалы», — сказал Рыженькин.
Он добавил, что к концу года возведут все опоры и смонтируют все пролеты железнодорожной части моста, сообщает «Крыминформ».
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Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом будет готова к открытию движения во второй половине мая.
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