Первые рельсы на Крымском мосту начнут укладывать в июле

Краснодарский край, Крым

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Строители начнут укладывать рельсы на железнодорожной части Крымского моста со стороны Краснодарского края в середине лета

Об этом сообщил заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

«В середине лета подрядчик выйдет на первый участок сопряжения моста с таманской стороной. По мере готовности пролетных строений начнут укладывать рельсы и шпалы», — сказал Рыженькин.

Он добавил, что к концу года возведут все опоры и смонтируют все пролеты железнодорожной части моста, сообщает «Крыминформ».

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Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом будет готова к открытию движения во второй половине мая. 

Железная дорога Крымский мост Строительство

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