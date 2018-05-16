Как проехать до Крыма на машине быстрее всего? Варианты движения через Краснодарский край

Свершилось: наконец открыт Керченский мост, который связал берег Краснодарского края с полуостровом Крым. Сейчас по нему уже едут машины. Событие, несомненно, торжественное — но что с этим делать? Пляжный сезон вот‑вот откроется, в том числе и на побережье Крыма. Как добраться к мосту и паромной переправе? Юга.ру рассказывают гостям Краснодарского края и местным жителям о маршрутах в Крым. Кстати, стоит учесть, что в этом году у гостей полуострова есть уникальная возможность передвигаться по мосту без препятствий в виде большегрузного транспорта. До октября въезд на мост грузовикам запрещен. Они по-прежнему будут пользоваться паромной переправой. Шесть путей к Крыму по территории Кубани Самый внушительный по протяженности маршрут — дорога по трассе М4 «Дон» в сторону Новороссийска. От города-героя нужно съехать на трассу Новороссийск — Керчь, которая на картах обозначается как А290. Протяженность такого пути составляет порядка 570 км (согласно сервису «Яндекс.Карты»).

Еще один маршрут, один из самых коротких, — это следовать по трассе М4 «Дон» до 1159-го км шоссе (до станицы Кисляковской), где необходимо съехать на Тимашевск, а далее — на трассу А290, о которой говорилось ранее.

Третий путь, самый нелюбимый краснодарцами, — собственно, через Краснодар. Доехать к въезду в город, съехать на Восточный обход, затем — на Западный. С него есть съезд на трассу Краснодар — Верхнебаканский (на карте это А146), а оттуда уже свернуть на трассу Новороссийск — Керчь. Скажем так, путь этот по протяженности не самый длинный, но нужно быть готовым к внушительным краснодарским пробкам и не только. Придется столкнуться с заторами в районе Крымска и поселка Верхнебаканского. Четвертый маршрут пролегает в объезд Краснодара. Не доезжая краевого центра, надо свернуть на отрезке трассы (на карте это 1278-й км) М4 «Дон» в Кореновске в сторону Тимашевска, где через хутор Белый можно выехать на трассу А290, которая и приведет к Крымскому мосту. Это один из коротких маршрутов.

Немного ранее, в районе станицы Павловской, можно также свернуть на Тимашевск и, по сути, повторить предыдущий маршрут. Особой разницы в них нет. Разница лишь в том, что до Кореновска вы будете двигаться по скоростному шоссе, а свернув на Павловскую, сразу же попадаете на ограничения до 40–60 км в час. То есть разница в 60–70 км пути по времени нивелируется.

В заключение — самый короткий маршрут. Выехав за пределы Ростовской области, добраться до 1145-го км трассы М4 «Дон», где следует повернуть на станицу Каневскую (поворот в районе станицы Кущевской, не перепутать). Затем следовать в направлении Тимашевска и хутора Белого. После — выехать на трассу Новороссийск — Керчь, которая приведет к Керченскому мосту. По трассе А290 надо двигаться до новой развязки на Таманском полуострове (пропустить ее сложно), от которой остается 40 км по автоподходу до моста. Этот путь является самым коротким по километражу, составляя порядка 390 км.

Далее, преодолев 19 км моста, 7,5 из которых проходят над морем, вы попадаете на керченский автоподход протяженностью 8,6 км, а после — на трассу «Таврида», которая проходит через весь полуостров в его южной части.

Платная дорога в Крым Все вышеперечисленные маршруты касаются въезда в Краснодарский край из Ростовской области, так как основной поток гостей прибывает именно по этому направлению. Двигаясь по трассе М4 «Дон», стоит учитывать такую составляющую, как платные участки. Нами проверено, что, передвигаясь из Санкт-Петербурга в Краснодар исключительно по платной дороге, придется заплатить в терминалах порядка 1,5 тыс. рублей. Если говорить об отрезке из Ростова-на-Дону до Краснодара, то сумма составит порядка 350 рублей, в зависимости от класса автомобиля и времени суток. Ночью — дешевле.

Подчеркнем: эти деньги вы отдадите за маршрут Ростов‑на‑Дону — Краснодар, то есть это два из шести предложенных маршрутов в Крым. На самом деле, платная дорога того стоит — если ваш отпускной бюджет предполагает дополнительные траты. Ровный качественный асфальт, отсутствие перекрестков, постов ДПС и скоростной режим автострады могут сберечь время и нервы. А если вы планируете не один раз в году совершать поездки по трассе, то компания «Автодор» предлагает приобрести абонемент, который позволит сэкономить.

Доехать в Крым без платных участков Что касается альтернативы: из Ростовской области требуется выезжать через Азов, направляясь в станицу Староминскую. Затем — через Каневскую, Брюховецкую и Тимашевск. Стоит учитывать скоростные ограничения до 40 км/ч и не самое (мягко скажем) лучшее качество дорожного покрытия. На мосту стоит обратить внимание на соблюдение правил дорожного движения и, в частности, на скоростной режим. На протяжении 19 км установлено более десятка камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.