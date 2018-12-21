Троллейбус с символикой ФК «Кубань» вернулся на улицы Краснодара
В Краснодаре после ремонта на маршруты вернулся троллейбус с бортовым номером 139, раскрашенный цветами футбольного клуба «Кубань»
В пресс-службе КТТУ рассказали, что троллейбус является одним из символов фанатского движения «Трибуна Юг», объединяющего болельщиков футбольной «Кубани». Впервые машину покрасили в желто-зеленые цвета летом 2013 года, второй раз — весной 2016-го.
Летом 2018 года троллейбус отправили на ремонт, и 20 декабря он вышел на маршрут № 31, сообщили в пресс-службе клуба. За два дня до этого граффитчики из фанатских объединений «Кубань Ультрас», «Саппорт28» и «Молодое поколение» обновили внешний вид троллейбуса, на это ушло около 70 баллонов краски.
Напомним, в июне футбольный клуб «Кубань» прекратил существование из-за финансовых проблем. Преемником команды стал «Урожай».
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Болельщики «Кубани» не приняли наспех образованную команду и организовали свой собственный любительский футбольный клуб, который осенью принял участие в турнире на Кубок губернатора Краснодарского края, а в декабре начал выступление в зимнем первенстве Краснодара.
Как писали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании «Кубани» банкротом. Через месяц гендиректор клуба Геннадий Крапивка заявил, что «Кубань» ждет реорганизация, но арбитраж запретил проводить эту операцию.
В апреле 2018-го суд все же разрешил «Кубани» провести реорганизацию и стать юридическим лицом, чтобы оставить себе право выступать в российских чемпионатах. После этого стало известно о переименовании команды.
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В мае 2018-го суд ввел в клубе процедуру наблюдения. 18 декабря арбитражный суд Краснодарского края признал «Кубань» банкротом.
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