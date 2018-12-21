Троллейбус с символикой ФК «Кубань» вернулся на улицы Краснодара

В Краснодаре после ремонта на маршруты вернулся троллейбус с бортовым номером 139, раскрашенный цветами футбольного клуба «Кубань»

В пресс-службе КТТУ рассказали, что троллейбус является одним из символов фанатского движения «Трибуна Юг», объединяющего болельщиков футбольной «Кубани». Впервые машину покрасили в желто-зеленые цвета летом 2013 года, второй раз — весной 2016-го.

Летом 2018 года троллейбус отправили на ремонт, и 20 декабря он вышел на маршрут № 31, сообщили в пресс-службе клуба. За два дня до этого граффитчики из фанатских объединений «Кубань Ультрас», «Саппорт28» и «Молодое поколение» обновили внешний вид троллейбуса, на это ушло около 70 баллонов краски.

Болельщики «Кубани» не приняли наспех образованную команду и организовали свой собственный любительский футбольный клуб, который осенью принял участие в турнире на Кубок губернатора Краснодарского края, а в декабре начал выступление в зимнем первенстве Краснодара.

Как писали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании «Кубани» банкротом. Через месяц гендиректор клуба Геннадий Крапивка заявил, что «Кубань» ждет реорганизация, но арбитраж запретил проводить эту операцию.