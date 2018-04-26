Суд разрешил ФК «Кубань» стать юрлицом для сохранения права играть в российских чемпионатах

Арбитражный суд Краснодарского края отменил запрет футбольному клубу «Кубань» проводить реорганизацию любым иным способом, кроме преобразования

В мае 2017 года в отношении НАО «ФК "Кубань"» были приняты ограничительные меры, чтобы предотвратить вывод активов или уход компании от исполнения долговых обязательств.

В апреле по требованию РФС суд разрешил организации образовать дочернее предприятие — ООО «Футбольный клуб "Кубань"», к которому перейдут обязанности по выплате 709 млн рублей «субъектам футбола». Необходимость реорганизации в ООО объясняется тем, что НАО, проходящее процедуру банкротства, не сможет получить лицензию и продолжить выступать в первенстве ФНЛ, из-за чего клуб прекратит существование, передает «Коммерсантъ».