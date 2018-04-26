Суд разрешил ФК «Кубань» стать юрлицом для сохранения права играть в российских чемпионатах
Арбитражный суд Краснодарского края отменил запрет футбольному клубу «Кубань» проводить реорганизацию любым иным способом, кроме преобразования
В мае 2017 года в отношении НАО «ФК "Кубань"» были приняты ограничительные меры, чтобы предотвратить вывод активов или уход компании от исполнения долговых обязательств.
В апреле по требованию РФС суд разрешил организации образовать дочернее предприятие — ООО «Футбольный клуб "Кубань"», к которому перейдут обязанности по выплате 709 млн рублей «субъектам футбола». Необходимость реорганизации в ООО объясняется тем, что НАО, проходящее процедуру банкротства, не сможет получить лицензию и продолжить выступать в первенстве ФНЛ, из-за чего клуб прекратит существование, передает «Коммерсантъ».
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В суде предъявили документы, согласно которым клуб заключил спонсорское соглашение о возмездной финансовой помощи. Эту информацию подтвердили в краевом министерстве экономики. Сумма, условия и источник финансовой помощи не уточняются.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция Федеральной налоговой службы подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей.
3 мая гендиректор ФК «Кубань» Геннадий Крапивка заявил, что в клубе проведут реорганизацию, на следующий день игрокам команды разослали уведомления об этом. Однако в конце месяца суд запретил клубу проводить реорганизацию.
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По итогам 34 туров «Кубань» занимает девятую строчку в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги. Следующий матч команда Евгения Калешина проведет 28 апреля во Владивостоке против «Луча-Энергии».
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