В Дагестане жители 89 населенных пунктов остались без света из-за масштабной аварии на ЛЭП
В Дагестане из-за аварий на линиях произошли массовые отключения электричества
9 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану сообщила, что в 89 населенных пунктах в 9 муниципальных районах (Буйнакском, Гунибском, Кайтагском, Курахском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хивском, Хунзахском, Чародинском) произошло массовое отключение электроэнергии. Причиной стали замыкания и обрывы на ЛЭП.
Ранее спасатели сообщали об отсутствии света в 8 тыс. домов, а позже отключения охватили еще четыре муниципалитета.
Отметим, что это не первая авария за последнее время. Так, 6 ноября без энергоснабжения оставались 30 населенных пунктов, а 29 октября — более 30 тыс. человек.
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Напомним, что коммунальная и сетевая инфраструктура республики находится в критическом состоянии. Ранее Минстрой Дагестана оценивал износ коммунальных объектов в 70%, а глава региона Сергей Меликов называл сложившуюся ситуацию «немыслимой».
В ноябре компания «Россети» отчиталась о замене более 4,2 тыс. изоляторов на ЛЭП в республике. Параллельно регион восстанавливает транспортную инфраструктуру после летних паводков и камнепадов — 9 ноября правительство РФ направило Дагестану 1,2 млрд рублей на ремонт поврежденных дорог.
Как писали Юга.ру, в России тарифы ЖКХ могут подорожать еще сильнее: в них хотят включить ремонт котельных и сетей.