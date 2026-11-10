В Дагестане жители 89 населенных пунктов остались без света из-за масштабной аварии на ЛЭП

Дагестан

Распечатать

  • Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Дагестане из-за аварий на линиях произошли массовые отключения электричества

9 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану сообщила, что в 89 населенных пунктах в 9 муниципальных районах (Буйнакском, Гунибском, Кайтагском, Курахском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хивском, Хунзахском, Чародинском) произошло массовое отключение электроэнергии. Причиной стали замыкания и обрывы на ЛЭП.

Ранее спасатели сообщали об отсутствии света в 8 тыс. домов, а позже отключения охватили еще четыре муниципалитета.

Отметим, что это не первая авария за последнее время. Так, 6 ноября без энергоснабжения оставались 30 населенных пунктов, а 29 октября — более 30 тыс. человек.

Читайте также:

Напомним, что коммунальная и сетевая инфраструктура республики находится в критическом состоянии. Ранее Минстрой Дагестана оценивал износ коммунальных объектов в 70%, а глава региона Сергей Меликов называл сложившуюся ситуацию «немыслимой».

В ноябре компания «Россети» отчиталась о замене более 4,2 тыс. изоляторов на ЛЭП в республике. Параллельно регион восстанавливает транспортную инфраструктуру после летних паводков и камнепадов — 9 ноября правительство РФ направило Дагестану 1,2 млрд рублей на ремонт поврежденных дорог.

Как писали Юга.ру, в России тарифы ЖКХ могут подорожать еще сильнее: в них хотят включить ремонт котельных и сетей.

Дагестан ЖКХ Происшествия Энергетика

Новости

Крупнейший скандал в истории Кремниевой долины: в Краснодаре покажут премьеру фильма «Увидеть все»
Глава Белореченского района Сидоренко досрочно ушел в отставку
В Новороссийске приостановили вырубку деревьев в Цемесской роще
Краснодарка победила на всероссийском чемпионате по кофе в джезве на фестивале «Песок»
«Шевроле» за 70 млн и розовый «Запорожец»-кабриолет. Какие ретроавтомобили продают на Кубани?
Мэр Новороссийска потребовал наказывать коммунальщиков за холодные батареи

Лента новостей

Реклама на сайте