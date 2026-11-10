В Дагестане жители 89 населенных пунктов остались без света из-за масштабной аварии на ЛЭП

9 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану сообщила, что в 89 населенных пунктах в 9 муниципальных районах (Буйнакском, Гунибском, Кайтагском, Курахском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хивском, Хунзахском, Чародинском) произошло массовое отключение электроэнергии. Причиной стали замыкания и обрывы на ЛЭП.



Ранее спасатели сообщали об отсутствии света в 8 тыс. домов, а позже отключения охватили еще четыре муниципалитета.



Отметим, что это не первая авария за последнее время. Так, 6 ноября без энергоснабжения оставались 30 населенных пунктов, а 29 октября — более 30 тыс. человек.