Кондратьев о банкротстве ФК «Кубань»: Это не финал, а перезагрузка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с банкротством футбольного клуба «Кубань»

«Иногда нужно сделать перезагрузку, шаг назад, чтобы потом совершить три шага вперед. Платить по непонятным счетам и непонятным долгам не хотят ни инвестор, ни спонсор. Эти люди умеют зарабатывать. Сумма задолженности, которая уже обозначена, и непонятные контракты отпугивают многих потенциальных партнеров клуба. В последние годы постоянно всплывало, что ФК "Кубань" опять кому-то должен, что на нем висят непонятно какие контракты и отступные за каких-то футболистов. Это говорит о следующем: что бы мы ни сделали, "Кубань" будет все время находиться в состоянии турбулентности, поэтому нужна именно перезагрузка», — заявил Кондратьев.

В интервью «Известиям» глава Кубани выразил мнение, что клуб можно было спасти, и сейчас не все потеряно.

Он выразил уверенность в том, что клуб вернется очищенным, обновленным и способным взять новые вершины. Губернатор воздержался от указания сроков, в течение которых планируется восстановить команду.

«Мы делаем все, чтобы завтра клуб развивался правильно, а не так, как раньше. Ведь ничтожное порождает ничтожное. Ситуация с "Кубанью" говорит о том, что раньше в ее управлении делали, видимо, не совсем так, как должно было быть, — резюмировал глава региона. — Я убежден, что это не финал, а перезагрузка».

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в суд о признании «Кубани» банкротом. Через месяц гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал проводить процедуру.

В апреле 2018 года суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах. В июне было объявлено, что клуб переименуют в «Урожай», он будет выступать в первенстве ПФЛ.