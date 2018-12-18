Суд признал банкротом ФК «Кубань»
Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом футбольный клуб «Кубань»
Об этом 18 декабря сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.
Как писали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в Арбитражный краевой суд о признании банкротом футбольного клуба «Кубань». Спустя месяц гендиректор клуба Геннадий Крапивка заявил, что «Кубань» ждет реорганизация, но арбитраж запретил проводить эту операцию.
В апреле 2018 года суд позволил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юридическим лицом, чтобы оставить себе право выступать в российских чемпионатах. В июне стало известно, что клуб переименуют в «Урожай».
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В мае 2018-го суд ввел в клубе процедуру наблюдения. В ноябре «Кубань» попросила суд отстранить временного управляющего клуба Ивана Конева. Рассмотрение дела запланировано на 18 февраля 2019 года.
Общая сумма долгов футбольного клуба составила около 3,2 млрд рублей.
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