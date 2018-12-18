Суд признал банкротом ФК «Кубань»

Краснодарский край

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Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом футбольный клуб «Кубань»

Об этом 18 декабря сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда. 

Как писали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в Арбитражный краевой суд о признании банкротом футбольного клуба «Кубань». Спустя месяц гендиректор клуба Геннадий Крапивка заявил, что «Кубань» ждет реорганизация, но арбитраж запретил проводить эту операцию.

В апреле 2018 года суд позволил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юридическим лицом, чтобы оставить себе право выступать в российских чемпионатах. В июне стало известно, что клуб переименуют в «Урожай».

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В мае 2018-го суд ввел в клубе процедуру наблюдения. В ноябре «Кубань» попросила суд отстранить временного управляющего клуба Ивана Конева. Рассмотрение дела запланировано на 18 февраля 2019 года.

Общая сумма долгов футбольного клуба составила около 3,2 млрд рублей.

Банкротство ФК «Кубань» Футбол

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