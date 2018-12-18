Суд признал банкротом ФК «Кубань»

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом футбольный клуб «Кубань»

Об этом 18 декабря сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Как писали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в Арбитражный краевой суд о признании банкротом футбольного клуба «Кубань». Спустя месяц гендиректор клуба Геннадий Крапивка заявил, что «Кубань» ждет реорганизация, но арбитраж запретил проводить эту операцию.

В апреле 2018 года суд позволил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юридическим лицом, чтобы оставить себе право выступать в российских чемпионатах. В июне стало известно, что клуб переименуют в «Урожай».

В мае 2018-го суд ввел в клубе процедуру наблюдения. В ноябре «Кубань» попросила суд отстранить временного управляющего клуба Ивана Конева. Рассмотрение дела запланировано на 18 февраля 2019 года.