Суд ввел процедуру наблюдения в ФК «Кубань»

Арбитражный суд Краснодарского края начал процедуру наблюдения в отношении футбольного клуба «Кубань»

Заявление о банкротстве НАО «ФК "Кубань"» направлено в суд Федеральной налоговой службы РФ, передает РАПСИ со ссылкой на определение арбитража Кубани. Рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения назначено на 31 октября.

Временным управляющим футбольного клуба назначен член ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» Иван Конев, он будет ежемесячно получать вознаграждение 30 тыс. рублей за счет должника. Конев должен обеспечить сохранность имущества клуба, проанализировать его финансовое состояние, установить кредиторов и определить размеры их требований.

Руководитель «Кубани» обязан не позже 15 дней с момента утверждения временного управляющего предоставить ему и направить в суд список имущества и копии бухгалтерских и других документов, в которых отражена экономическая деятельность клуба за три года.

Суд назначил на 26 июля рассмотрение обоснованности заявлений к «Кубани» от Ростовской управляющей компании, ООО «Спортлэнд-Тур» и банка «Кубань Кредит».