Долуда прокомментировал путаницу с «Урожаем» и «Екатеринодаром»

Вице-губернатор Краснодарского края, курирующий спорт, Николай Долуда прокомментировал путаницу, возникшую с переименованием ФК «Кубань»

Как сообщали Юга.ру, 14 июня Долуда сообщил, что проходящий процедуру банкротства ФК «Кубань» будет называться «Екатеринодар». В тот же день глава Краснодарской краевой федерации футбола Иван Перонко объявил, что клуб заявлен на участие в первенстве ПФЛ сезона-2018/19 как ФК «Урожай».

«Первоначально все документы на переименование ФК "Кубань" готовились именно с названием "Екатеринодар". Но в последний момент, в силу определенных обстоятельств, решение изменилось в пользу "Урожая"», — сказал Долуда «Комсомольской правде».

При этом он не уточнил, какие именно обстоятельства повлияли на выбор названия клуба.

Он также добавил, что перед клубом стоит задача выйти по итогам ПФЛ в первый дивизион — Футбольную национальную лигу.