Долуда прокомментировал путаницу с «Урожаем» и «Екатеринодаром»

Краснодарский край

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Вице-губернатор Краснодарского края, курирующий спорт, Николай Долуда прокомментировал путаницу, возникшую с переименованием ФК «Кубань»

Как сообщали Юга.ру, 14 июня Долуда сообщил, что проходящий процедуру  банкротства ФК «Кубань» будет называться «Екатеринодар». В тот же день глава Краснодарской краевой федерации футбола Иван Перонко объявил, что клуб заявлен на участие в первенстве ПФЛ сезона-2018/19 как ФК «Урожай».

«Первоначально все документы на переименование ФК "Кубань" готовились именно с названием "Екатеринодар". Но в последний момент, в силу определенных обстоятельств, решение изменилось в пользу "Урожая"», — сказал Долуда «Комсомольской правде».

При этом он не уточнил, какие именно обстоятельства повлияли на выбор названия клуба.

Он также добавил, что перед клубом стоит задача выйти по итогам ПФЛ в первый дивизион — Футбольную национальную лигу.

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Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитраж о признании «Кубани» банкротом из-за большого долга. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в клубе и назначил временного управляющего.

В мае прошлого года гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал клубу проводить процедуру. В конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах.

Желто-зеленые завершили сезон-2017/18 на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ и не получили лицензию РФС на следующий сезон. 

Николай Долуда ФК «Кубань» Футбол
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