ФСБ: житель Донецка обвинил в пытках задержанного в Керченском проливе сотрудника СБУ

Житель Донецка опознал в одном из задержанных в Черном море сотрудника Службы безопасности Украины, который его пытал

По словам начальника Следственного управления ФСБ Михаила Шишова, мужчина обратился в ФСБ и рассказал, что опознал в одном из украинских задержанных человека, пытавшего его после задержания в Бердянске.

«Правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы», — цитирует «Интерфакс» Шишова.