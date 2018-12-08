ФСБ: житель Донецка обвинил в пытках задержанного в Керченском проливе сотрудника СБУ

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Житель Донецка опознал в одном из задержанных в Черном море сотрудника Службы безопасности Украины, который его пытал

По словам начальника Следственного управления ФСБ Михаила Шишова, мужчина обратился в ФСБ и рассказал, что опознал в одном из украинских задержанных человека, пытавшего его после задержания в Бердянске.

«Правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы», — цитирует «Интерфакс» Шишова.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля ВВС Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу, игнорируя требования пограничников.

Чтобы остановить корабли, российские военные применили оружие, в результате трое украинских моряков были ранены. Суда задержали и доставили в Керчь. 

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На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны, в стране ввели военное положение. Позже Украина запретила въезд на территорию страны для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. 

Суд в Симферополе арестовал 12 украинских моряков на два месяца. Керченский суд на тот же срок отправил под стражу троих моряков, которые получили ранения. Киевский районный суд Симферополя 28 ноября арестовал еще девять моряков. 

3 декабря украинским задержанным предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.

Азовское море Крым Пограничники Украина ФСБ Черное море

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