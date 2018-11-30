Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
Госпогранслужба Украины 30 ноября ввела запрет на въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет
Об этом рассказал глава ведомства Петр Цигикал на совещании с участием президента Украины Петра Порошенко. Заседание было посвящено обороноспобности страны в условиях военного положения, пишет ТАСС.
Цигикал заявил, что на пропускных пунктах усилили меры контроля и ограничили въезд иностранцев, в первую очередь граждан России. Попасть на территорию Украины можно в случае возникновения ситуации «гуманитарного характера», например на похороны, отметил глава Госпогранслужбы.
Президент Украины подтвердил эту информацию в своем твиттере.
«Украина ввела ограничения по въезду граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», — написал Порошенко.
Поставив завдання інформувати світову спільноту про агресивні дії РФ і позицію України щодо цих дій. Адже вся багатомільярдна пропагандистська машина РФ зараз включилася, щоб спробувати перекласти відповідальність на Україну #StopRussianAggression— Петро Порошенко (@poroshenko) November 30, 2018
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отвечать зеркально на запрет на въезд российским мужчинам на Украину нецелесообразно.
«Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах — к коллапсу. Потому что те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще на Украине, — это полностью дисфункция государственного устройства», — цитирует Захарову RT.
Как писали Юга.ру, 25 ноября три украинских корабля нарушили российскую границу в Керченском проливе. Сотрудники пограничной службы РФ атаковали суда и задержали находившихся на борту моряков. Против украинцев завели уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), которая предполагает до шести лет лишения свободы.
На следующий день на Украине ввели военное положение. В России возбудили уголовное дело по факту нарушения границы, на Украине — о развязывании войны.
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В ФСБ России заявили, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины, которые находились на одном из судов. Позже в СБУ признали, что на борту корабля были сотрудники военной контрразведки.
Суд Симферополя 27 ноября на два месяца арестовал 12 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Позже взяли под стражу еще трех моряков, которые были ранены во время инцидента. Всех арестованных украинских моряков переведут в московское СИЗО.
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