Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

Госпогранслужба Украины 30 ноября ввела запрет на въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Об этом рассказал глава ведомства Петр Цигикал на совещании с участием президента Украины Петра Порошенко. Заседание было посвящено обороноспобности страны в условиях военного положения, пишет ТАСС.

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Цигикал заявил, что на пропускных пунктах усилили меры контроля и ограничили въезд иностранцев, в первую очередь граждан России. Попасть на территорию Украины можно в случае возникновения ситуации «гуманитарного характера», например на похороны, отметил глава Госпогранслужбы.

Президент Украины подтвердил эту информацию в своем твиттере. «Украина ввела ограничения по въезду граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», — написал Порошенко.

Поставив завдання інформувати світову спільноту про агресивні дії РФ і позицію України щодо цих дій. Адже вся багатомільярдна пропагандистська машина РФ зараз включилася, щоб спробувати перекласти відповідальність на Україну #StopRussianAggression — Петро Порошенко (@poroshenko) November 30, 2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отвечать зеркально на запрет на въезд российским мужчинам на Украину нецелесообразно. «Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах — к коллапсу. Потому что те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще на Украине, — это полностью дисфункция государственного устройства», — цитирует Захарову RT.

Как писали Юга.ру, 25 ноября три украинских корабля нарушили российскую границу в Керченском проливе. Сотрудники пограничной службы РФ атаковали суда и задержали находившихся на борту моряков. Против украинцев завели уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), которая предполагает до шести лет лишения свободы. На следующий день на Украине ввели военное положение. В России возбудили уголовное дело по факту нарушения границы, на Украине — о развязывании войны.

В ФСБ России заявили, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины, которые находились на одном из судов. Позже в СБУ признали, что на борту корабля были сотрудники военной контрразведки.