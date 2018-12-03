Задержанных в Керченском проливе украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы
Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы
Об этом рассказал адвокат одного из арестованных Николай Полозов. По его данным, задержанных в Керченском проливе обвинили по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение границы РФ). Обвинение было предъявлено сразу после ареста, уточнил Полозов.
По словам адвоката, после ареста он не встречался со своим подзащитным.
«Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием», — сказал Полозов.
Он уточнил, что волонтеры передали в СИЗО вещи для моряков, сообщает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, в Керченском проливе 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, нарушивших госграницу. На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны, в стране ввели военное положение.
Суд в Симферополе арестовал 12 украинских моряков на два месяца. Керченский городской суд отправил под стражу на такой же срок еще троих моряков, которые были ранены. Киевский районный суд Симферополя 28 ноября арестовал еще девять моряков.
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