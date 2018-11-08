Мамаеву и Кокорину ограничили доступ в тренажерный зал «Бутырки»

Полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину не разрешили пользоваться спортзалом в следственном изоляторе больше двух раз в неделю

Об этом 8 ноября сообщила спортивный менеджер и подруга футболистов Дарья Шишканова и назвала ситуацию абсурдной.

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Она призвала адвокатов «писать и стучаться во все двери», чтобы отвоевать право футболистов ходить в зал как минимум пять раз в неделю, в идеале — пять дней подряд, сообщает РИА «Новости». «Прежде всего, в спортзале должны заниматься профессиональные спортсмены, должен включаться и человеческий фактор. Никто же не просит, чтобы зал был оборудован только для Кокорина и Мамаева, а остальных выгнали», — аргументировала Дарья Шишканова.

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