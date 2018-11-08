Мамаеву и Кокорину ограничили доступ в тренажерный зал «Бутырки»
Полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину не разрешили пользоваться спортзалом в следственном изоляторе больше двух раз в неделю
Об этом 8 ноября сообщила спортивный менеджер и подруга футболистов Дарья Шишканова и назвала ситуацию абсурдной.
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Она призвала адвокатов «писать и стучаться во все двери», чтобы отвоевать право футболистов ходить в зал как минимум пять раз в неделю, в идеале — пять дней подряд, сообщает РИА «Новости».
«Прежде всего, в спортзале должны заниматься профессиональные спортсмены, должен включаться и человеческий фактор. Никто же не просит, чтобы зал был оборудован только для Кокорина и Мамаева, а остальных выгнали», — аргументировала Дарья Шишканова.
Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин занимаются в спортзале СИЗО пять раз в неделю.
Как писали Юга.ру, 11 октября суд Москвы на два месяца арестовал Павла Мамаева и Александра Кокорина. Футболисты стали фигурантами дела о двух драках утром 8 октября, в которых пострадали водитель ведущей «Первого канала» и чиновник Минпромторга. 18 октября Мамаеву и Кокорину предъявили обвинение в побоях и хулиганстве.
Спортсмены просили отправить их под домашний арест, однако суд отклонил апелляцию.
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