Крымский омбудсмен рассказала о состоянии раненых украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина сообщила о состоянии троих украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
По данным РИА «Новости», ранеными оказались рядовые моряки 19, 20 и 24 лет. У одного из них ранение в плечо, у другого — в бедро, у третьего — в кисть. Все они находятся в Керченской больнице № 1.
«Меня беспокоили раненые, какая, возможно, нужна помощь. Потому что Денисова (украинский омбудсмен) уже распускает слухи, что одному из моряков будут ампутировать кисть. Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное», — сказала Лубина.
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Она добавила, что сейчас ждет решения суда о дальнейшей судьбе украинских моряков.
Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу, игнорируя требования пограничников. Российские военные применили оружие, чтобы остановить корабли. В результате ранения получили трое украинских моряков. Суда задержали и доставили в Керчь.
В России возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы, а на Украине — о развязывании войны.
В МИД РФ заявили, что ситуация в Керченском проливе — это провокация Запада и Украины, нацеленная на ужесточение санкций в отношении России.
В Нью-Йорке 26 ноября прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инциденту. Инициаторами заседания стали сразу обе стороны конфликта — и Россия, и Украина.
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