Крымский омбудсмен рассказала о состоянии раненых украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина сообщила о состоянии троих украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

По данным РИА «Новости», ранеными оказались рядовые моряки 19, 20 и 24 лет. У одного из них ранение в плечо, у другого — в бедро, у третьего — в кисть. Все они находятся в Керченской больнице № 1.

«Меня беспокоили раненые, какая, возможно, нужна помощь. Потому что Денисова (украинский омбудсмен) уже распускает слухи, что одному из моряков будут ампутировать кисть. Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное», — сказала Лубина.