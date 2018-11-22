Представители Х5 Retail Group рассказали об основном конкуренте сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

Руководители сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в южном регионе назвали своего конкурента на встрече с журналистами в Ростове 20 июля

Директор дивизиона «Юг» торговой сети «Перекрёсток» Сергей Толмачев сообщил, что основной конкурент сети — «Магнит семейный».

«Мы оцениваем его возможности и необходимые преобразования, но прежде всего смотрим внутрь сети. Мы больше озабочены тем, как стать лучше для самих себя», — сказал Толмачев.

Директор макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Геннадий Таран в свою очередь заявил, что для них основной конкурент также «Магнит». Речь идет о магазинах формата «у дома».

«Сейчас количество магазинов у этой сети выше, но мы ее догоняем. Связано это с тем, что "Магнит" развивается с 1999 года, а "Пятёрочка" начала активный рост на юге в 2013-м. Был большой разрыв по освоению территории. Это основной конкурент. Мы изучаем его, он изучает нас», — отметил руководитель макрорегиона.

По его словам, при открытии магазинов специалисты «Пятёрочки» смотрят на эффективность и рентабельность.

«У нас есть ряд проектов, которые мы сейчас пытаемся применять. Например, магазин в магазине. На территории нашего магазина мы предоставляем место еще одному арендатору. Это может быть мясная лавка, кондитерская или фермерские уголки», — сказал Таран.