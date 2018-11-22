Представители Х5 Retail Group рассказали об основном конкуренте сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток»
Руководители сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в южном регионе назвали своего конкурента на встрече с журналистами в Ростове 20 июля
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Директор дивизиона «Юг» торговой сети «Перекрёсток» Сергей Толмачев сообщил, что основной конкурент сети — «Магнит семейный».
«Мы оцениваем его возможности и необходимые преобразования, но прежде всего смотрим внутрь сети. Мы больше озабочены тем, как стать лучше для самих себя», — сказал Толмачев.
Директор макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Геннадий Таран в свою очередь заявил, что для них основной конкурент также «Магнит». Речь идет о магазинах формата «у дома».
«Сейчас количество магазинов у этой сети выше, но мы ее догоняем. Связано это с тем, что "Магнит" развивается с 1999 года, а "Пятёрочка" начала активный рост на юге в 2013-м. Был большой разрыв по освоению территории. Это основной конкурент. Мы изучаем его, он изучает нас», — отметил руководитель макрорегиона.
По его словам, при открытии магазинов специалисты «Пятёрочки» смотрят на эффективность и рентабельность.
«У нас есть ряд проектов, которые мы сейчас пытаемся применять. Например, магазин в магазине. На территории нашего магазина мы предоставляем место еще одному арендатору. Это может быть мясная лавка, кондитерская или фермерские уголки», — сказал Таран.
Как сообщали Юга.ру, Сергей Галицкий 16 февраля продал акции и ушел из совета директоров «Магнита». Он остался владельцем 3% акций. ВТБ купил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций. Сеть в феврале возглавил Хачатур Помбухчан.
В «Магните» 2 апреля новым финансовым директором назначили Елену Милинову. В 2014–2016 годах она была главным финансовым директором Х5 Retail Group.
В мае исполнительным директором «Магнита» стала Ольга Наумова. Ранее она покинула пост гендиректора «Пятёрочки» (Х5 Retail Group). В июне Наумова сменила Помбухчана в должности генерального директора «Магнита». В этом же месяце еще два бывших сотрудника Х5 Retail Group заняли руководящие должности в «Магните».
Наумова 26 сентября рассказала, что компания не планирует развивать сеть гипермаркетов, а сфокусируется на формате супермаркетов. В тот же день на Московской бирже курс «Магнита» упал на 4,61%, до 3 тыс. 992 рублей за штуку.
В сентябре «Магнит» уступил X5 Retail Group второе место в рейтинге частных компаний Forbes.
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