Ольга Наумова рассказала, почему перешла из X5 Retail Group в «Магнит»

Гендиректор сети магазинов «Магнит» Ольга Наумова рассказала, почему она покинула пост главы Х5 Retail Group

Она пояснила, что к моменту ухода накопились противоречия внутри Х5 Retail Group. Это были разногласия в вопросах стратегии, принципов корпоративного управления, управления бизнесом, его целей и задач. Эти идеи Наумова не разделяла, поэтому приняла решение об уходе.

«Из "Магнита" поступило предложение. Были поставлены понятные задачи — долгосрочные и четко измеряемые, в первую очередь рост капитализации. Меня то, что это игра вдолгую, длинный "забег", чтобы поменять компанию, вернуть ей лидерство в ретейле — с карт-бланшем и без искусственных ограничений в плане форматов, размеров, категорий, видов бизнеса», — сказала в интервью РБК Наумова.

Глава ретейлера уточнила, что ей поручили сделать компанию, которая будет в несколько раз дороже, чем была. По словам Наумовой, в Х5 она разошлась в подходах с топ-менеджментом.

«Теперь вопрос расхождений с X5 — это дело прошлое. Мы договорились о взаимном уважении и соблюдении интересов друг друга, в том числе в вопросах кадровой политики», — отметила гендиректор «Магнита».

Она добавила, что ей оказалась ближе модель «Магнита».

«Считается, что, если человек харизматичный и сильный, то он априори тиран и деспот, который рядом с собой других сильных людей не терпит и не держит. Но я считаю это заблуждением. Можно создавать сильные команды, будучи неслабым человеком. Я как раз люблю сильных людей, разных, со своими характерами, интересами, преимуществами и недостатками. Важно, в каком они сочетании, у кого что сильнее, кто что может делать лучше. Команда — это хороший пазл, в котором есть люди, непохожие друг на друга, которые эффективно друг друга дополняют и при этом являются сильными личностями», — добавила Наумова.