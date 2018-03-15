ВТБ закрыл сделку по покупке доли «Магнита» у Галицкого

Краснодарский край, Вся Россия

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Компания ВТБ завершила сделку по покупке пакета акций «Магнита» у Сергея Галицкого и стала основным владельцем ретейлера

ВТБ закрыл сделку и приобрел 29,1% акций сети, передает vc.ru. Заявление опубликовано на сайте Лондонской биржи.

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Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита», но останется владельцем 3% акций. ВТБ купил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций ретейлера.

12 марта Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу акций «Магнита» банку ВТБ.

«Магнит» Бизнес-сообщество Сергей Галицкий
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ВТБ закрыл сделку по покупке доли «Магнита» у Галицкого

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