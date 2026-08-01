Долгое сновидение принца Зигфрида. В Краснодаре в кино покажут балет Рудольфа Нуреева «Лебединое озеро»

В краснодарском кинотеатре можно оценить интерпретацию балета, созданного для Венской государственной оперы (6+)

Нуреев, будучи не только танцовщиком, но и хореографом, кардинально переосмыслил «Лебединое озеро»: в его версии главным героем стал принц Зигфрид, а вся история превратилась в его долгий сон.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 6 августа показ балета «Лебединое озеро» в постановке Рудольфа Нуреева. Зрители увидят оригинальную интерпретацию, созданную в 1964 году для Венской государственной оперы.

Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара:

По замыслу хореографа, весь балет — это не реальная история, а долгое сновидение принца Зигфрида. Персонаж не хочет принимать власть и брак по расчету. Чтобы уйти от ненавистной реальности, он создает в своем воображении идеальный мир, где появляются Одетта и озеро.

В главных партиях выступили сам Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн.

Показ состоится 6 августа в кинотеатре «Монитор Сити». Спектакль демонстрируют в рамках арт-проекта «Волшебные вечера».