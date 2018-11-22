В Ставропольском крае в 2019 году планируют построить распределительный центр сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

Об этом 20 ноября во время встречи с журналистами рассказал директор макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Геннадий Таран. Он сообщил, что на юге первый распределительный центр был открыт в Ростове. Его площадь сейчас составляет 30 тыс. кв. метров. Второй РЦ открыли в Адыгейске, недалеко от Краснодара. Сейчас открывают распределительный центр в Саратове.

«В планах на ближайший год строительство РЦ на Ставрополье, под Невинномысском. Сейчас идут подготовительные работы. В Краснодарском крае пока не планируется строительство нового РЦ. Того центра, который находится в Адыгейске, пока достаточно», — сказал Таран.

Он отметил, что также есть кросс-докинговые площадки в Волгограде, Астрахани, Сочи. На них большегрузный транспорт доставляет товары. Затем его сгружают на транспорт меньшей вместимости и распространяют по магазинам.

По словам директора макрорегиона, на юге около 1,35 тыс. магазинов «Пятёрочка». В этом году открыли более 350 магазинов. До конца года собираются открыть еще не менее 100 магазинов. В следующем году планируют открыть не менее 400 «Пятёрочек».

«При строительстве новых объектов вопрос стоит в локациях и прибыльности бизнеса. Мы видим, что существующий потенциал на этой территории позволяет открыть еще не менее 1,2 тыс. магазинов. Объем инвестиций в один магазин составляет от 15 до 20 млн рублей», — пояснил Таран.