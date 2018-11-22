Х5 Retail Group откроет распределительный центр на Ставрополье и несколько магазинов «Перекрёсток» на Кубани и в Ростове
В Ставропольском крае в 2019 году планируют построить распределительный центр сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток»
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Об этом 20 ноября во время встречи с журналистами рассказал директор макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Геннадий Таран. Он сообщил, что на юге первый распределительный центр был открыт в Ростове. Его площадь сейчас составляет 30 тыс. кв. метров. Второй РЦ открыли в Адыгейске, недалеко от Краснодара. Сейчас открывают распределительный центр в Саратове.
«В планах на ближайший год строительство РЦ на Ставрополье, под Невинномысском. Сейчас идут подготовительные работы. В Краснодарском крае пока не планируется строительство нового РЦ. Того центра, который находится в Адыгейске, пока достаточно», — сказал Таран.
Он отметил, что также есть кросс-докинговые площадки в Волгограде, Астрахани, Сочи. На них большегрузный транспорт доставляет товары. Затем его сгружают на транспорт меньшей вместимости и распространяют по магазинам.
По словам директора макрорегиона, на юге около 1,35 тыс. магазинов «Пятёрочка». В этом году открыли более 350 магазинов. До конца года собираются открыть еще не менее 100 магазинов. В следующем году планируют открыть не менее 400 «Пятёрочек».
«При строительстве новых объектов вопрос стоит в локациях и прибыльности бизнеса. Мы видим, что существующий потенциал на этой территории позволяет открыть еще не менее 1,2 тыс. магазинов. Объем инвестиций в один магазин составляет от 15 до 20 млн рублей», — пояснил Таран.
Он рассказал, что в 2013 году обновилась концепция «Пятёрочки». В связи с этим стали открывать магазины в новом формате.
«Магазины стали открытыми с точки зрения витрин и более "дружелюбными" с точки зрения внутренней навигации. Мы сократили подсобные помещения и увеличили торговые залы, расширили ассортимент скоропортящихся товаров, фруктов, овощей, мяса, рыбы. Изменили штатное расписание магазинов за счет автоматизации процессов. Также поменялась и роль директора магазина. Теперь он не администратор, который сидит в подсобном помещении. Директор магазина сейчас находится на одной из касс: он может и выйти в зал, и работать с проблемными покупателями, и проверить сроки годности. То есть его роль изменилась. Что касается расширения торговых залов, то это произошло за счет развития логистики — открытия распределительных центров», — сказал руководитель макрорегиона.
Директор дивизиона «Юг» торговой сети «Перекрёсток» Сергей Толмачев добавил, что открытие распределительных центров необходимо для поставки более свежих продуктов, а также расширения ассортимента. Он рассказал и о развитии сети.
«В регионе "Юг" работают 47 магазинов "Перекрёсток". В следующем году планируем нарастить их количество примерно на 30%. То есть будет около 55 магазинов. До конца этого года откроют три-четыре магазина. Новые супермаркеты появятся в Анапе, Ростове, Краснодаре», — заключил глава южного дивизиона.
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